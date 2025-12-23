La Policía Local abrió 12 diligencias por siniestros viales la pasada semana

La Policía Local de Mérida informa, en su balance de siniestralidad vial correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre, que se instruyeron un total de 12 diligencias a prevención por diferentes siniestros viales ocurridos en la ciudad.

En estos incidentes se registraron daños materiales en 23 vehículos y una persona resultó herida leve, concretamente el conductor de un ciclomotor tras una colisión con un turismo en la Avenida de Portugal.

La mayoría de los siniestros estuvieron motivados por no respetar la preferencia de paso, produciéndose colisiones en distintos puntos de la ciudad como la Rotonda Tres Fuentes, Ronda de los Eméritos, Avenida Juan Carlos I, Avenida de la Constitución, Plaza de Toros, calle Arturo Barea, calle Galileo, calle Legión X y calle Octavio Augusto, entre otras.

Asimismo, se registró un siniestro múltiple en la Avenida Cristóbal Colón, en el que se vieron implicados cuatro turismos, presuntamente al circular uno de los conductores bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En el ámbito de la seguridad preventiva, la Policía Local realizó un total de 87 pruebas de alcoholemia, con dos resultados positivos, que dieron lugar a las correspondientes denuncias administrativas.