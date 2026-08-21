El turismo crece en Mérida durante el puente de agosto: aumentan las visitas en las oficinas de turismo y los alojamientos superaron el 90% de ocupación.

Mérida vuelve a registrar datos muy positivos de afluencia turística durante el puente del 15 de agosto, consolidando el crecimiento de la ciudad como destino cultural y patrimonial y mejorando significativamente los registros de años anteriores. Las Oficinas Municipales de Turismo atendieron a un total de 3.253 visitantes entre el 14 y el 17 de agosto, lo que supone un incremento del 11,87 % respecto a 2025, cuando se contabilizaron 2.908 personas durante este mismo periodo.

El crecimiento, además, se produce de manera equilibrada entre los principales mercados turísticos. El 79,25 % de los visitantes fueron nacionales, con Madrid, Andalucía y Cataluña como principales lugares de procedencia, mientras que el 20,75 % correspondió al turismo internacional, encabezado por Portugal, México y Reino Unido. De esta forma, el turismo nacional experimenta un crecimiento interanual del 12,18 %, mientras que el internacional aumenta un 10,66 % respecto al pasado año. Un 40 % más de visitantes que en 2023.

La evolución adquiere una mayor dimensión al ampliar la comparativa con el puente de agosto de 2023, las Oficinas Municipales de Turismo han registrado un 40,82 % más de visitantes. Especialmente significativo es el comportamiento del mercado internacional, que acumula un crecimiento del 106,42 % respecto a 2023, más que duplicando el número de visitantes extranjeros atendidos en apenas tres años.

Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de Mérida para seguir creciendo como destino turístico y ampliar su presencia en los mercados internacionales, al mismo tiempo que mantiene la fortaleza del turismo nacional.

La importante afluencia de visitantes también ha tenido su reflejo en el sector alojativo. Los datos disponibles correspondientes al puente muestran una elevada demanda de plazas hoteleras y alojamientos turísticos, con varios establecimientos alcanzando niveles de ocupación próximos o superiores al 90 % y algunos de ellos llegando al 100 % de ocupación.

La coincidencia del puente con uno de los momentos de mayor actividad cultural del verano emeritense vuelve a demostrar la capacidad de la ciudad para generar importantes flujos turísticos en torno a su patrimonio y su programación cultural. En este sentido, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida continúa ejerciendo como uno de los grandes elementos de atracción durante el mes de agosto, complementando una oferta turística y patrimonial que permite a la ciudad reforzar su posicionamiento como destino cultural.

La festividad del 15 de agosto favorece igualmente el turismo de escapada y los desplazamientos de corta duración, generando una importante concentración de visitantes durante estos días.

Los resultados del puente confirman así la evolución positiva que viene experimentando el turismo en Mérida y la fortaleza de un modelo basado en la combinación de patrimonio, cultura, grandes eventos y experiencias complementarias. Una estrategia que permite generar nuevos motivos para visitar la ciudad, favorecer la permanencia de los turistas y continuar consolidando a Mérida como uno de los grandes destinos de turismo cultural y patrimonial de España.