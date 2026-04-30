A partir del lunes se cortará al tráfico la calle Graciano para proceder a trabajos de reparación en la calzada

El Ayuntamiento de Mérida informa de que, con motivo de las actuaciones de reparación en la calzada de la calle Graciano, será necesario proceder al corte del tráfico rodado en dicha vía.

El corte se llevará a cabo desde las 9:00 horas del lunes 4 de mayo hasta el viernes 15 de mayo, periodo durante el cual se verán afectadas distintas zonas del entorno.

La restricción afectará principalmente a autobuses y tráfico pesado, que no podrán acceder a Plaza del Rastro ni a la propia calle Graciano, aunque sí podrán circular hasta la glorieta del Paseo de Roma.

En el caso de los vehículos de hasta 3,5 toneladas, se habilitará un itinerario alternativo que permitirá la continuidad del tráfico. Así, los vehículos ligeros podrán circular desde Paseo de Roma en dirección Plaza de Toros/Zona Sur, desviándose en Plaza del Rastro por calle John Lennon, Plaza de Santo Domingo -donde se modificará el sentido de circulación- y las calles Oviedo y Atarazanas.

Por su parte, el tráfico procedente de la calle Oviedo en dirección Plaza de España será desviado por las calles María Guerrero, Tirso de Molina, Suárez Somonte, Los Maestros y Romero Leal. Asimismo, desde calle Oviedo no se permitirá el acceso a Plaza de Santo Domingo.

En cuanto a los residentes de la calle Graciano, se permitirá el acceso a los garajes mientras el desarrollo de las obras lo haga posible. No obstante, conforme avancen los trabajos, este acceso quedará restringido.

La empresa constructora será la encargada de instalar la preseñalización y señalización necesarias para informar del corte y de los desvíos alternativos.

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El Ayuntamiento de Mérida agradece la comprensión de la ciudadanía y recomienda planificar los desplazamientos con antelación para evitar posibles incidencias.