Las familias con dificultades económicas de Mérida tendrán ayudas para afrontar gastos básicos

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha presentado este miércoles la undécima convocatoria de ayudas de Mínimos Vitales, destinada a sufragar el pago de los suministros energéticos básicos relativos a la vivienda habitual como “la luz, el gas natural, el gas butano, gastos de alta y reconexión, en caso de interrupción por impago del suministro, el agua y las tasas de basura y de alcantarillado”, entre otras.

De esta manera, Alarcón ha destacado que se trata de “una ayuda destinada a sufragar los suministros energéticos básicos de una vivienda habitual, garantizando así su cobertura en aquellas familias que no puedan hacer frente a ello por falta o insuficiencia de recursos económicos”.

En este sentido, ha señalado que “esta medida cumple una de las prioridades municipales que es la lucha contra la pobreza energética”, contribuyendo a “minimizar el impacto económico y social que algunas familias de la ciudad están sufriendo y se suma a otras ya en marcha, como las ayudas de Contingencias Sociales, el Fondo de Garantía Social o el Fondo del Alquiler por Emergencia Social”.

Todas estas ayudas, ha sostenido, están gestionadas desde los servicios sociales municipales con el objetivo de “dar respuesta a las necesidades de las familias que más lo necesitan, poniendo de manifiesto el compromiso de este equipo de Gobierno”.

Esta nueva convocatoria, que estará disponible a partir del próximo 4 de mayo, tendrá una inversión de 171.887 euros a través del Programa de Colaboración Económica Municipal para los Suministros de Mínimos Vitales.

Para la tramitación, resolución y agilización de estas ayudas, Alarcón ha avanzado que se pondrá en marcha una Oficina de Mínimos Vitales “con trabajadoras sociales y personal administrativo”.

Las solicitudes podrán presentarse de manera presencial en el registro del Ayuntamiento de Mérida o de forma online a través de la sede electrónica.

La delegada de Servicios Sociales también ha señalado que en esta nueva convocatoria de ayudas “se pueden presentar facturas tanto impagadas como pagadas”. En este último caso, “deberán corresponder al último trimestre del año 2025 y las emitidas en el año en curso”.

Además, ha puntualizado que “se subvencionan el cien por cien de las facturas” y los límites para acceder a estas ayudas “estarán marcados por el número de miembros de la unidad familiar”, por lo que las unidades familiares de uno o dos miembros disponen de un máximo anual de 950 euros, las compuestas por tres o cuatro miembros, de 1.100 euros, y las de cinco o más miembros, de 1.200 euros.

En cuanto al abono de estas ayudas, Alarcón ha subrayado que esta se realizará “directamente” a las empresas suministradoras en el caso de facturas impagadas, “excepto el gas butano y las facturas ya abonadas por los beneficiarios”, en cuyo caso “se abonarán al beneficiario previa presentación de la factura y de la justificación de pago correspondiente”, ha manifestado.

Asimismo, ha avanzado que podrán beneficiarse de esta ayuda “aquellas personas o unidades familiares que se encuentran en situaciones económicas desfavorables” que cumplan los requisitos establecidos como “ser mayor de edad, residir en la ciudad de Mérida, acreditando un empadronamiento mínimo de seis meses antes de la presentación de la solicitud, y carecer de rentas o tener ingresos insuficientes”.

Para ello, se establecen “límites de ingresos según la composición familiar”, por lo que “una persona no podrá superar los 840 euros mensuales, dos miembros los 896 euros, y una familia de cinco miembros los 1.064 euros”, ha indicado.

Por último, la delegada de Servicios Sociales, ha recomendado a las personas solicitantes de estas ayudas de Mínimos Vitales que “sean beneficiarias del bono social” y que dichas instancias “agrupen, como mínimo, tres facturas” para facilitar la tramitación de las mismas.

Cabe destacar que en el año 2025 se beneficiaron de estas ayudas 704 familias y se invirtió un total de 337.322 €, provenientes de fondos aportados por la Junta de Extremadura y de fondos propios municipales.