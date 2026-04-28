Detenida una mujer dos veces en tres días en Mérida por detención ilegal y otros seis delitos

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a una mujer dos veces en tres días, entre el 17 y el 20 de abril, acusada de un delito de detención ilegal otra mujer, así como tráfico de drogas agravado, trato degradante, robo con violencia y/o intimidación, amenazas, estafa, lesiones y falsedad documental.

La investigación se inició el pasado cuando una mujer se personó en la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida, en "evidente estado de nerviosismo", manifestando que había estado retenida en contra de su voluntad en una vivienda del Barrio de San Lázaro, sobre lo que aportó los datos de la presunta autora y del lugar, que eran "sobradamente conocidas por los agentes de la Brigada de Policía Judicial".

La víctima, una mujer de 43 años, relataba haber sufrido "tratos degradantes" en esa vivienda, donde había sido obligada a preparar dosis de droga que posteriormente vendía, a través de una ventana, a los drogodependientes que acudían al domicilio y al mismo tiempo le retuvieron su tarjeta bancaria, de la que hicieron uso.

La Brigada Local de Policía Judicial de Mérida se hizo cargo de la investigación, y con la preceptiva autorización judicial, llevaron a cabo un operativo con una entrada y registro del domicilio en cuestión, en el que no localizaron a la presunta responsable, aunque sí estaba su hijo, un menor de 12 años.

En la vivienda, los agentes intervinieron 70 gramos de hachís, diversa documentación, tarjetas y cartillas bancarias a nombre de terceras personas, diversos útiles necesarios para la preparación y venta de sustancia estupefacientes, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Así, el 17 de abril se recibió en la Sala del 091 una llamada alertando de que una mujer, que había ocupado una vivienda, amenazaba a los vecinos, resultando que se trataba de la misma que estaba siendo buscada por los agentes de Policía Judicial por la detención ilegal y el resto de delitos, por lo que fue detenida.

Se trata de una mujer de 45 años que fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial, tras lo que se acordó su libertad y la de su colaborador, un hombre de 61 años, que "prestaba servicios en la vivienda para vender la droga y que se personó voluntariamente en la Comisaría tras conocer que estaba siendo reclamado por la Autoridad judicial", relata la policía.

Destaca la policía que en el periodo de una semana los presuntos responsables de estos hechos, han sido detenidos en varias ocasiones, siendo puestos ante la autoridad judicial y quedando en libertad con cargos.