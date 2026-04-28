Elsa Punset, Manuel Vila, Marta Robles, Susana Martín Gijón y Jesús Sánchez Adalid estarán presentes en la Feria del Libro de Mérida

La XLV edición de la Feria del Libro de Mérida, que se celebra del 6 al 10 de mayo en el Templo de Diana, contará con seis autores principales que encabezan la programación literaria de cada jornada. La apertura del evento, el miércoles 6 de mayo, estará a cargo de la reconocida escritora y filósofa Elsa Punset, referente en temas de inteligencia emocional y desarrollo personal, mientras que el jueves 7 la feria recibirá al escritor Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta en el año 2019.

El delegado de cultura, Antonio Vélez, destaca que “la Feria del Libro es el evento más longevo de la programación cultural de la ciudad y es el momento en el que el libro sale a la calle”. La agenda proseguirá el viernes 8 de mayo con la intervención de la periodista y escritora Marta Robles, quien presentará ante el público su novela titulada Amada Carlota. Para el sábado 9 de mayo se han programado dos encuentros de gran relevancia: el primero con Aldo Linares, colaborador habitual del programa Cuarto Milenio, quien hablará sobre su libro Yo Medium, y el segundo con el autor local Jesús Sánchez Adalid, quien dará a conocer su obra Treinta doblones para Tamerlán.

El ciclo de presentaciones finalizará el domingo 10 de mayo con la participación de Susana Martín Gijón, escritora y guionista especializada en novela negra e histórica, quien presentará La capitana. Antonio Vélez añade que “además de los seis autores principales se han organizado otras treinta y seis presentaciones donde destaca la participación de escritores locales, con nada menos que nueve autores”.

El sábado y el domingo, tanto en horario de mediodía como de tarde, la programación infantil tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba con talleres de cuentacuentos enfocados en el fomento de la lectura entre los más jóvenes. Asimismo, en el recinto del Templo de Diana se instalarán cabinas literarias, un atractivo donde los visitantes podrán descolgar un teléfono para escuchar a autores conocidos narrando sus propios textos.

La música complementará el evento literario con actuaciones diarias que comenzarán a las 10 de la noche, justo después de las presentaciones de los autores principales. La programación musical incluye a la Orleans Street Band el miércoles, un recital de jazz y poesía de Daniel Casado el jueves, y un concierto de Jerry Bergonzi y Arturo Serra con orquesta de cuerda el viernes. El sábado se ofrecerá un tributo popular a cargo de Manolo, el Burro y Cía, concluyendo la feria el domingo con la Banda Municipal de Música de Mérida.

El cartel de la presente edición de la feria ha sido realizado por la autora María del Mar Jiménez, quien ha diseñado “una ilustración inspirada en la ciudad de Mérida” y se “caracteriza por presentar una arquitectura de libros compuesta por ejemplares de diferentes estilos que se encuentra rematada en su parte superior por diversos elementos que hacen una clara alusión a los múltiples géneros literarios que coexisten en la literatura actual” señala.

TEXTO Y TRAZO EN LA ESAD

Desde la Escuela de Arte y Superior de Diseño se pone en marcha también en las fechas de la Feria del Libro las jornadas Texto y Trazo dedicadas al diseño editorial. “El propósito fundamental de esta iniciativa es visibilizar y acercar a la ciudadanía el proceso de creación detrás de los libros, mostrando cómo surge el diseño editorial y conectando la formación académica con la transmisión de la cultura que tiene lugar en la calle” en palabras de Luís Macías, director del centro educativo.

En esta edición destaca la participación de Manuel Estrada, premio nacional de diseño y referente del diseño gráfico español conocido por sus trabajos para Alianza Editorial. Junto a él participan Rosa Llop, profesora y autora especializada en diseño editorial, y María Ramos, diseñadora de tipografía con proyección internacional. Además de la formación teórica, habrá exposiciones de trabajos realizados por los estudiantes de la escuela, como proyectos de diseño de cubiertas de libros y una muestra de ilustraciones para textos que serán publicados próximamente.