Mérida crea dos nuevas bolsas de empleo en Albañilería y Jardinería

El Ayuntamiento de Mérida ha publicado el pasado miércoles, 6 de mayo, la convocatoria y activación de bolsa de empleo y lista de espera, para las categorías profesionales de oficiales de Albañilería y de Jardinería.

Esta nueva convocatoria responde al "compromiso ético y democrático" del gobierno local a la hora de gestionar los asuntos públicos, para atender a la demanda de participación, transparencia y rendición de cuentas que la sociedad exige. y espera de todas las instituciones, a través de nuevos modelos de gobernanza "más abiertos".

Se trata de una actuación que debe guiarse por principios y normas de conducta enraizados "desde siempre" en los valores democráticos, como son la austeridad en el gasto, la ejemplaridad en el ejercicio de la responsabilidad política y la excelencia en el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en los servicios públicos.

Asimismo, esta medida permite dar continuidad a la estrategia emprendida en el año 2015, con el objetivo de seguir consolidando el funcionamiento democrático del propio ayuntamiento, reforzando su papel como impulsor de la vida pública local.

Por ello, y para dar respuesta a necesidades "urgentes" e "inaplazables" en categorías profesionales consideradas prioritarias o vinculadas a servicios públicos esenciales, el ayuntamiento impulsa la creación de bolsas de empleo de emergencia para la contratación temporal de oficiales de albañilería y jardinería, que estarán destinadas a futuros planes municipales y a la cobertura de bajas por incapacidad temporal, vacantes interinas y refuerzos de personal.

Además, podrán acceder a estas bolsas todas las personas interesadas, independientemente de su situación laboral, siempre que superen las correspondientes pruebas selectivas, que serán de carácter teórico y práctico.

En nota de prensa, el ayuntamiento explica que estas contrataciones se realizarán en función de las necesidades del servicio y de la disponibilidad presupuestaria existente, con cargo a los presupuestos propios del Ayuntamiento de Mérida o a financiación externa vinculada a programas relacionados con la misma.

En cuanto a las bolsas de empleo para los perfiles profesionales de Albañilería y de Jardinería, la clasificación profesional se establecerá conforme a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, subgrupo C2.

Asimismo, estas nuevas bolsas de trabajo sustituirán a aquellas pertenecientes a la misma categoría profesional que permanezcan activas en la fecha de resolución del proceso selectivo.

En cualquier caso, las ofertas de contratación estarán supeditadas a la existencia de créditos autorizados.