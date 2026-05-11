La Junta de Extremadura autoriza a Oeste Digital el uso de canalizaciones de telecomunicaciones en Expacio Mérida

La Junta de Extremadura ha autorizado el uso de sus canalizaciones de telecomunicaciones en Expacio Mérida a la operadora Oeste Digital, con el objetivo de reforzar la conectividad en este enclave empresarial estratégico.

La autorización, concedida tras el correspondiente informe técnico favorable, permite a la empresa utilizar la red de canalizaciones, arquetas y otras infraestructuras existentes para el despliegue de fibra óptica a lo largo de aproximadamente 1.800 metros, dando servicio a una zona de alta concentración empresarial.

La Junta informa, a través de un comunicado, que el informe técnico ha constatado la "viabilidad" de la actuación, al existir espacio suficiente en las canalizaciones, lo que abre también la posibilidad a futuras autorizaciones a otros operadores en condiciones de igualdad.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para impulsar la conectividad avanzada en polígonos industriales y centros logísticos, facilitando el despliegue de redes de banda ancha de nueva generación.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha subrayado que "la colaboración público-privada resulta clave para acelerar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en Extremadura". En este sentido, ha destacado que "el aprovechamiento de canalizaciones ya existentes permite actuar con mayor rapidez, reducir costes y evitar molestias a la ciudadanía derivadas de nuevas obras y apertura de zanjas en espacios públicos".

Coslado considera que este modelo de cooperación "optimiza los recursos públicos y facilita que las operadoras lleven conectividad de alta capacidad a zonas empresariales en menos tiempo, lo que se traduce en más competitividad y oportunidades económicas".

La Junta de Extremadura ha cedido ya más de 300 kilómetros de canalizaciones de telecomunicaciones a distintas operadoras en la región.