El Estado asegura 94 obras para la exposición 'A la sombra de Vulcano' en el Museo Romano de Mérida con 8,5 millones de euros

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía del Estado a 94 bienes culturales para su exhibición en la exposición temporal 'A la sombra de Vulcano. Bronce romano en Hispania', que ofrecerá el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida entre el 20 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, por un valor total de 8.573.460 euros, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La cobertura estatal se circunscribe a 94 piezas, que incluyen esculturas, epígrafes, muebles, recipientes y objetos de adorno personal en bronce procedentes de museos españoles -Cádiz, Zaragoza, Cáceres, Badalona, Lugo, Sevilla, Burgos, Córdoba, Badajoz, Asturias- y del Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, además de fondos bibliográficos de colecciones privadas.

Entre las piezas figuran, entre otras, el 'Hércules gaditano' del Museo de Cádiz, el 'Efebo de Antequera', la Tabula Siarensis de Sevilla, monedas del tesoro de Tomares o la quadriga de Óbidos conservada en Lisboa, entre otras.

El periodo máximo de cobertura de la garantía se iniciará el 5 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 15 de abril de 2027, abarcando desde la recogida de las obras en sus lugares de origen hasta su devolución al cedente en el origen o en otro destino designado. Cualquier ampliación de la exposición requerirá una nueva prórroga expresa de la garantía mediante orden ministerial.