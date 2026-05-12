La Ciudad de la Infancia de Mérida refuerza la accesibilidad con paneles informativos para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Mérida ha instalado en la Ciudad de la Infancia nuevos paneles informativos de accesibilidad universal con información clara, lectura fácil y elementos visuales que facilitan la comprensión para menores, familias y personas con diversidad funcional.

Se trata de una iniciativa presentada por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, quien ha destacado que dichos paneles han sido diseñados bajo criterios de accesibilidad universal.

"Una actuación que refuerza el compromiso del consistorio con la inclusión, la accesibilidad y el derecho de los menores a disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones", ha recalcado.

Además, Fajardo ha subrayado que los carteles se han adaptado a diferentes necesidades cognitivas y sensoriales, lo que garantiza "un espacio más amable, comprensible y seguro para todos".

Asimismo, ha resaltado que la Ciudad de la Infancia debe ser un entorno "plenamente inclusivo, donde cada niño y niña, independientemente de sus capacidades, pueda orientarse, comprender el espacio y disfrutarlo con autonomía".

En este sentido, la edil municipal ha indicado que esta actuación "no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia global para hacer de Mérida una ciudad más accesible, justa y cohesionada".

La iniciativa responde también a la necesidad de mejorar la señalización de este espacio y facilitar la localización de zonas de juego, áreas de descanso y servicios, así como normas básicas de uso, todo ello presentado de manera accesible y comprensible, ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

El consistorio de la capital extremeña ha remarcado que continuará trabajando en nuevas actuaciones que impulsen la accesibilidad universal en todos los barrios y espacios públicos para consolidar un modelo de ciudad pensado para "todas las personas desde la infancia".