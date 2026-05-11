La Escuela de Arte de Mérida ofrece la exposición 'Cerámica de alacena', del extremeño Javier Fernández de Molina

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida ofrece la exposición 'Cerámica de alacena', una muestra del artista extremeño Javier Fernández de Molina, que podrá visitarse hasta el próximo 15 de junio.

Esta exposición reúne una selección de piezas cerámicas "que dialogan con la tradición y la contemporaneidad, poniendo en valor el objeto cotidiano desde una mirada artística", según señala la Escuela de Arte, en una nota de prensa.

En ese sentido, apunta que bajo el concepto de "alacena", las obras "evocan lo doméstico, lo cercano y lo vivido, transformando la funcionalidad en lenguaje plástico y poético", por lo que se muestran convencidos de que 'Cerámica de alacena' se convertirá en "una de las propuestas de artes plásticas más destacadas que podrán verse en Extremadura a lo largo del año".

El autor, Javier Fernández de Molina, nacido en Badajoz en 1956 y formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, ha sido profesor de Dibujo Artístico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida durante 39 años, y cuenta con una sólida y extensa trayectoria en el ámbito de las artes plásticas.

Aunque es ampliamente reconocido por su pintura, su práctica artística se caracteriza "por una constante exploración de materiales, técnicas y lenguajes, que incluyen también la cerámica, el grabado, el mosaico", entre otras.

Su obra, de marcado carácter expresivo, "se articula en torno al color, la luz y una fuerte dimensión poética, manteniendo siempre una base figurativa abierta a la sugerencia y a la experimentación", por lo que a lo largo de su carrera ha desarrollado múltiples series y ha expuesto tanto en España como en el ámbito internacional, con presencia en colecciones de instituciones relevantes como el Museo Reina Sofía o el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.

La muestra cuenta con la colaboración del Taller de alfarería Hnos. Pérez y Taller Terracota, así como con la participación de Lorenzo Pérez Vinagre, reforzando el vínculo entre creación artística, oficio y territorio.

Con esta exposición, la escuela reafirma "su compromiso con la difusión de la cultura artística contemporánea, las artesanías y con el acercamiento del alumnado a creadores de referencia, fomentando el diálogo entre la formación académica y la práctica profesional", concluye.