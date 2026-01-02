Los carteros reales de Sus Majestades los Reyes Magos permanecerán desde hoy y hasta el domingo en el ayuntamiento

Los carteros reales de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán este viernes, 2 de enero, al Patio del Ayuntamiento de Mérida, donde permanecerán hasta el próximo domingo, 4 de enero, para recoger las cartas y deseos de los niños y niñas emeritenses.

La actividad, organizada por la OJE de Mérida en colaboración con el Ayuntamiento, permitirá que los emisarios reales reciban a los más pequeños en horario de 18:00h a 21:00h, repartiendo golosinas durante la recogida de las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Además, el Ayuntamiento de Mérida, en su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, facilitará acceso preferente a todos los niños y niñas con cualquier tipo de discapacidad para visitar a los carteros reales. Para ello, las familias deberán comunicarlo a los responsables de la organización, quienes se encargarán de gestionar el acceso a la visita.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la programación navideña municipal, constituye uno de los actos previos a la Gran Cabalgata de Reyes, que se celebrará el próximo lunes, 5 de enero, a partir de las 18:00h, con salida desde la Urbanización Prointisa.

Cabe destacar que este evento mágico lleno de ilusión, que está compuesto por carrozas y pasacalles en el que participan diferentes asociaciones de vecinos y colectivos de la ciudad, estará sujeto a la evolución de las condiciones meteorológicas.