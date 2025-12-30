El transporte urbano seguirá siendo gratuito en el primer semestre de 2026 al asumir el Ayuntamiento alrededor del 70 por ciento del coste de los bonos tras las ayudas aprobadas por el Gobierno de España. Como explica el Alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, “volvemos a apostar por asumir todo el coste y que las y los ciudadanos de Mérida puedan hacer uso del transporte público de forma gratuita”. Estas son las políticas públicas “que favorecen al ciudadano, que permiten una movilidad sostenible, que ayudan a las familias a asumir los costes diarios del transporte y que forma parte de un proyecto social integral para estar al lado de todas y todos” añade el Alcalde. “Es un impulso real al uso del transporte público colectivo por parte del Gobierno de España, al que nos sumamos, para seguir trabajando en la reducción de emisiones, la mejora de la seguridad y la movilidad en una ciudad que no para de transformarse” añade. “Esta medida es más justa en términos sociales, más inclusiva y tiene un alto impacto en la economía de las familias de nuestra ciudad, además, es una pieza clave para conseguir los objetivos climáticos que nos hemos planteado desde el Gobierno de España y nuestro ayuntamiento”.

La subvención del transporte urbano oscila en función de la propuesta que cada Ayuntamiento hace en torno al 30% del coste del servicio; el resto, el 70% aproximadamente, es lo que asume el Ayuntamiento de Mérida. El coste del transporte urbano en el año 2025 ha ascendido a algo más de un millón de euros mientras que la subvención del Gobierno de España fue de 185.880 €.

El transporte urbano seguirá siendo gratuito para todos los bonos de viaje y para los bonos multiviaje; el billete individual seguirá teniendo un precio de 0,95 euros por billete.

Antonio Rodríguez Osuna señala que “el compromiso del Ayuntamiento es el de seguir mejorando la movilidad urbana sostenible, facilitando que los vecinos y vecinas de Mérida puedan acceder a los distintos puntos de la ciudad a través de un transporte público que responda a sus expectativas y que además facilite eh cómodamente a los vecinos y vecinas sus desplazamientos; y fruto de ese esfuerzo y ese trabajo, se está trabajando en la ampliación de una nueva línea y de algunos nuevos refuerzos en el servicio del transporte público”.

“Gracias a esta política de inversión, la ciudad ha alcanzado una cifra récord de más de un millón y medio de pasajeros, superando ampliamente los niveles previos a la pandemia” concluye el Alcalde. El número de viajeros en los autobuses urbanos en 2025 alcanzó la cifra de 1.677.627 usuarios.