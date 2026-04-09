Las Jornadas Profesionales de la Música cumplen diez años impulsando el talento musical en Extremadura y su proyección internacional

Las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM) alcanzan en 2026 su décima edición consolidándose como una herramienta clave para impulsar el talento musical extremeño y proyectarlo más allá de nuestras fronteras.

Durante la presentación celebrada en Mérida, Victoria Bazaga, consejera de cultura, ha destacado que la MUM cumple diez años construyendo un espacio de encuentro, crecimiento e intercambio para el sector musical, y ha remarcado que esta edición supone un salto cualitativo al reforzar su dimensión internacional y abrir nuevas oportunidades para los artistas de la región.

La consejera ha incidido en que la cultura, y en particular la música, constituye "un motor económico y social para Extremadura", y ha reiterado el compromiso de la Junta con la profesionalización del sector, el impulso del talento emergente y la creación de oportunidades para la internacionalización.

Las jornadas se celebrarán en Mérida los días 15, 16 y 17 de abril, con una jornada previa el 11 de abril centrada en jóvenes creadores, en el marco de la iniciativa Youth MUM, impulsada por el Instituto de la Juventud de Extremadura.

Este espacio, de carácter formativo, nace con el objetivo de acompañar a las nuevas generaciones de jóvenes músicos en sus primeros pasos profesionales y facilitar su conexión con la industria musical. En esta décima edición participarán cerca de 300 profesionales acreditados y se desarrollarán 18 actuaciones en directo, seleccionadas entre más de 200 propuestas artísticas, además de 18 proyectos que serán presentados ante programadores y agentes del sector en formato 'pitching'. Datos que, según Bazaga, evidencian "la capacidad de atracción de la MUM y el interés creciente de la industria musical por este encuentro".

En este sentido, la consejera ha indicado que uno de los principales avances de esta edición es el refuerzo de su proyección internacional. Gracias a la colaboración con Extremadura Avante, la MUM acogerá una misión comercial inversa con la participación de promotores procedentes de México, Perú, Colombia, Brasil, Francia y Dinamarca, lo que permitirá generar nuevas oportunidades de negocio y visibilidad para los artistas extremeños en mercados internacionales.

La consejera ha puesto en valor el recorrido de estas jornadas en la última década, en la que han participado más de 1.200 profesionales y se han programado más de 150 conciertos, consolidándose como un punto de encuentro clave para el sector musical a nivel nacional e internacional.

Asimismo, ha destacado el carácter abierto de la MUM, que combina su vertiente profesional con una programación accesible a la ciudadanía, llevando la música a espacios emblemáticos de Mérida como el Templo de Diana, el Teatro María Luisa, la Plaza de España o el Centro Cultural Alcazaba.

Bazaga ha agradecido el trabajo de todas las entidades implicadas en la organización, especialmente la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX) y el Centro de las Artes Escénicas y la Música de Extremadura (CEMART), así como el apoyo del resto de instituciones colaboradoras, y ha invitado a profesionales y público a participar en esta edición especial.

PROGRAMACIÓN MUM 2026

La décima edición de la MUM se desarrollará en Mérida combinando actividad artística, encuentros profesionales y oportunidades comerciales para el sector musical.

El programa contempla 18 showcases de 25 minutos con artistas de Extremadura, del resto de España y del ámbito internacional, seleccionados entre más de 200 propuestas. Entre ellos se encuentran nombres como Chloé Bird, Esther Merino, Musgö, Gilipojazz, Carmencita Calavera, Asteria Ensemble o Cardamon Trío, que actuarán en diferentes enclaves de la ciudad.

Junto a los conciertos, la MUM incluye encuentros profesionales orientados a la formación, el debate y el intercambio de experiencias, como el taller sobre la integración de la lengua de signos en los espectáculos o la mesa sobre internacionalización de artistas en Europa y Latinoamérica.

El programa incorpora además espacios de encuentro comercial y networking, con sesiones de 'pitchings' en las que los proyectos seleccionados podrán presentarse ante programadores y agentes del sector, favoreciendo así oportunidades de contratación.

Como antesala de las jornadas, Youth MUM se celebrará el 11 de abril con una programación específica dirigida a jóvenes talentos de entre 16 y 35 años, que combinará formación, asesoramiento profesional y actuaciones en directo con acceso gratuito.

La MUM 2026 está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), en colaboración con el CEMART de la Junta de Extremadura, y cuenta con el apoyo de las diputaciones provinciales, el Ayuntamiento de Mérida, el Instituto de la Juventud de Extremadura, el Ministerio de Cultura, Extremadura Avante y Fundación CB.