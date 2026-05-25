Policía Nacional desarticula club de alterne camuflado que vendía sustancia estupefaciente a sus usuarios

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida, procedieron los pasados días 8 y 11 de mayo a la detención de tres personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de enero cuando el grupo de estupefacientes de Mérida tuvo conocimiento de que en la zona del Vivero de Mérida se encontraba ubicado un Chalet, que al parecer había sido reconvertido a club de alterne con bastante afluencia de usuarios y que además vendía sustancia estupefaciente.

Los agentes diseñaron un dispositivo policial de vigilancia determinando que se trataba de una vivienda tipo chalet que estaba siendo utilizado como prostíbulo, carecía de ningún tipo de rótulo o letrero que lo identificara exteriormente, para así lograr evadir la acción policial, ya que no disponía de licencia o permiso para ejercer actividad comercial alguna.

Continuando la investigación se comprobó que había un trasiego constante de vehículos de distintas localidades. Siempre eran varones que permanecían un tiempo determinado en el interior y luego se marchaban.

Con todos los indicios necesarios recabados, se informó al Tribunal de instancia de Mérida, a la vez que se solicitaba la correspondiente entrada y registro del local objeto, ejecutando dicho registro el pasado día ocho de mayo, deteniendo “in situo” a una de las principales investigadas, además de identificar a cinco de las mujeres que se encontraban ejerciendo labores relacionadas con la prostitución, resultando que dos de ellas estaban en situación irregular al igual que la investigada detenida.

Los policías continuaron la investigación localizando el pasado día 11 de mayo, en el Polígono el Prado de Mérida, a los dos restantes investigados cuando estos se encontraban en un establecimiento propiedad de uno de ellos, procediendo a su detención.

El dispositivo ha sido llevado a cabo por Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras de Mérida interviniendo 30 gramos de cocaína dispuesta para su venta, 18 gramos de “cocaína rosa” preparada igualmente en dosis, 6.500€ en efectivo, dos básculas de precisión, un datafono, un vehículo además de diversos útiles necesarios para la preparación y venta de la sustancia estupefaciente.

Los detenidos son dos mujeres y un hombre, quienes tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial.