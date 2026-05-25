La barriada de la Antigua celebra su semana cultural con jornadas temáticas, actuaciones musicales y la presentación de su revista

La Asociación Vecinal Nuestra Señora de La Antigua de Mérida ha dado a conocer su Semana Cultural, Deportiva y Tecnológica con un amplio programa de actividades del 29 de mayo al 7 de junio y que incluye la presentación de su revista elaborada a lo largo de cinco meses y compuesta por 231 páginas.

Bajo el lema 'Mérida te ilumina, La Antigua te deslumbra', la asociación, una de las más veteranas de la ciudad, tiene como objetivo dinamizar el barrio y dar visibilidad al trabajo que realiza durante todo el año, además de trasladar al Ayuntamiento de Mérida las demandas vecinales.

El programa de actividades ha sido presentado este lunes por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, y el presidente de la Asociación Vecinal La Antigua, Luis Valiente, quienes han estado acompañados por la vocal de la entidad, Petra Antolín.

Fajardo ha señalado que se trata de una colaboración que va "más allá de la subvención nominativa de 2.500 euros" que cada año concede el ayuntamiento y que se traduce en "el apoyo que reciben todas las asociaciones vecinales de Mérida" para impulsar este tipo de iniciativas.

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento por dinamizar la ciudad desde el mes de mayo hasta finales de septiembre, contribuyendo a que Mérida "sea mejor gracias al trabajo de cada una de las asociaciones".

El presidente de la Asociación Vecinal La Antigua, Luis Valiente, ha explicado que la portada de la revista es "un homenaje a la ermita rural situada en el barrio", un espacio que la asociación reclama como "patrimonio municipal", recuperada en 1982.

Así, durante la mañana de este lunes, día 25, el Centro de Mayores Trajano han participado en juegos de dados, rana, cinquillo, cuatrola, dominó y petanca, mientras que los alumnos del Colegio San Luis han conocido el Circo Romano, el acueducto de San Lázaro y la ermita de La Antigua.

Como novedad, Valiente ha anunciado que la estatua dedicada al padre Agustín Panero será completamente restaurada una vez concluida la Semana Cultural del barrio de La Antigua, gracias a la implicación del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades se realizarán en la plaza Rodríguez de la Fuente (Padre Panero). Así, el viernes 29 de mayo comenzará a partir de las 18,00 horas el cluedo urbano, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, con inscripción previa.

A las 21,00 horas será el turno del saludo del presidente de la asociación, Luis Valiente, y, a continuación, los pregoneros extremeños, la actriz Raquel Bazo y el guionista Javier Llanos, darán el "pistoletazo" de salida a la Semana Cultural.

Tras el pregón, habrá una actuación del grupo 'Bak Danza', y de la 'Noche Carnavalera', con la intervención de 'Las del Patio', 'Los Kamandulas', 'Los que Faltaban' y 'Las Iguales'.

Por su parte, la mañana del sábado 30 estará dedicada a los menores con una gymkana espacial a partir de las 12,00 horas y, a continuación, Cruz Roja Juventud organizará unas manualidades intergeneracionales. Ya por la tarde, a las 20,30 horas, actuará la academia de baile 'Yolanda Burgos' y, a las 22,00 horas, habrá una noche de folklore con la actuación de la Asociación Folklórica y Cultural La Antigua.

El domingo 31 comenzará a las 12,00 horas con juegos populares, predeportivos, baile, juegos cooperativos y talleres, entre otros, para niños y jóvenes y a las 21,00 horas será el turno de la actuación de la academia de baile 'Julita Báez'.

Ya el lunes 1 de junio, a las 21,00 horas, el coro de grupos de hombres y mujeres del Centro Trajano ofrecerá una actuación musical. Al día siguiente, 2 de junio, a las 20,30 horas será el turno de la participación del Estudio de Creación y Formación Artística 'Vanesa Blanco' y, a continuación, la actuación del cantante Andrés Lozano, que interpretará versiones de canciones.

El 3 de junio actuará a las 21,00 horas el Grupo de Versiones Macandpop. El día 4 estará dedicado a la mujer en el Centro Social de la Asociación de Vecinos La Antigua, donde a las 09,30 horas se ofrecerá un desayuno para socios.

A continuación, habrá juegos de mesa con trofeos para campeones y subcampeones y a las 13,30 horas se hará la entrega de los productos para los concursos de tortillas, gazpacho, carne y croquetas, que comenzarán a las 14,00 horas.

A las 18,30 horas se realizará la entrega de los productos de repostería para el concurso de la tarde y, a las 19,00 horas, dará comienzo el certamen de postres, flanes y dulces caseros, así como el concurso de macetas, en el que solo se podrá participar con un tiesto por socio.

Cabe recordar que el primer y segundo clasificado obtendrán un obsequio en cada categoría y que, tras cada concurso de mañana y tarde, se procederá a la degustación de los productos por parte de todos los asistentes.

Asimismo, se celebrará una asamblea ordinaria en primera convocatoria a las 19,30 horas y en segunda a las 20,00 horas, cuyo horario dependerá de la finalización de los concursos. El día concluirá con un concierto de 'Los Bufones' a las 22,00 horas en la plaza Rodríguez de la Fuente.

El sábado, día 5, a las 22,00 horas actuará O'Hara divas del pop; y al día siguiente, en la pista polideportiva La Antigua habrá una jornada de convivencia a las 14,00 horas, y a las 21,00 horas en la plaza Rodríguez de la Fuente, se hará entrega de los trofeos con un concierto de 'Gran Verbena', a cargo del Trío Acuario.

Finalmente, el 7 de junio, a las 12,30 horas, se celebrará la misa extremeña en la iglesia del Perpetuo Socorro, a cargo de la Asociación Folklórica y Cultural La Antigua.

A las 20,30 horas tendrá lugar el fin de fiesta con la actuación de danza de la misma entidad, con la intervención de los grupos Infantil, Juvenil, Cástula, Querencia, Verdeguea y Savia Nueva, con la que se da por concluida la Semana Cultural de la barriada.