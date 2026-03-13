Las Cofradías y Hermandades de Mérida presentan novedades en los recorridos de Semana Santa

La Semana Santa de Mérida 2026 incorporará importantes novedades en los recorridos de varias cofradías, reforzando uno de los elementos más característicos de la celebración emeritense: el diálogo entre las estaciones de penitencia y los entornos monumentales de la ciudad.

Las modificaciones previstas permitirán recuperar itinerarios históricos y potenciar el paso de las hermandades por enclaves patrimoniales únicos, consolidando la identidad de una Semana Santa que se vive entre templos, plazas históricas y restos arqueológicos de la antigua Augusta Emerita.

Uno de los cambios más significativos llegará el Lunes Santo con la Cofradía Infantil, que recupera parte de su recorrido histórico. La procesión volverá a transitar por la Plaza de Santo Domingo y la calle Los Maestros, para dirigirse hasta el entorno del Templo de Diana, uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio romano de la ciudad.

Desde este enclave monumental, la cofradía continuará su itinerario habitual de los últimos años, aunque en esta ocasión realizándolo en sentido inverso. La estampa de los más jóvenes cofrades atravesando uno de los grandes iconos de la Mérida romana volverá así a convertirse en una de las imágenes más singulares de la jornada.

Otra de las grandes novedades se producirá en las hermandades con sede en la Basílica de Santa Eulalia. En esta Semana Santa, las cofradías realizarán su salida desde una carpa que se instalará en el jardín situado junto al acceso a la cripta, atravesando la reja lateral que comunica con la plaza. Desde allí se dirigirán hacia el Hornito de Santa Eulalia, junto al histórico humilladero, en lo que supondrá una salida inédita e histórica para estas hermandades. Este nuevo punto de partida permitirá contemplar las primeras levantás de los pasos en uno de los espacios más simbólicos de la tradición eulaliense.

El Martes Santo, la Cofradía del Calvario recuperará su recorrido habitual tras el cambio excepcional realizado el pasado año con motivo de la celebración de su 125 aniversario fundacional. De esta forma, la hermandad volverá a transitar por su itinerario tradicional, recuperando estampas muy reconocibles para los cofrades emeritenses y consolidando nuevamente su presencia en calles históricas del centro de la ciudad.

También el Martes Santo traerá novedades en la Barriada de San Juan con la salida de la Hermandad de las Lágrimas desde la parte alta de la Avda. Felipe VI para incorporarse directamente al parque de la Ermita de la Antigua.

Por su parte, las cofradías de las Tres Caídas y Nuestro Padre Jesús Nazareno afrontarán la Semana Santa con la esperanza de poder estrenar plenamente los recorridos aprobados en los últimos años, después de que las lluvias de las dos últimas ediciones obligaran a suspender sus estaciones de penitencia.

En el caso de las Tres Caídas, el nuevo itinerario contempla que, en su regreso, la procesión alcance la Plaza de la Asamblea de Extremadura, y la histórica calle Morerías, ampliando así su presencia en uno de los barrios más vinculados al pasado romano y medieval de la ciudad.

Mientras tanto, la Cofradía del Nazareno mantiene su apuesta por integrar de forma más destacada el patrimonio monumental en su recorrido, transitando por el entorno del Templo de Diana tras el tradicional encuentro que se celebra en la Puerta de la Villa, lo que permitirá ofrecer una de las estampas más espectaculares de la Semana Santa emeritense, con los pasos avanzando entre las columnas del templo romano iluminado.

Vía Crucis

Otra de las novedades organizativas llegará en el tradicional Vía Crucis de la madrugada del Viernes al Sábado Santo, que se celebra en el Anfiteatro Romano de Mérida, uno de los actos más sobrecogedores de la Semana Santa local. Para facilitar la organización y el acceso del público, la recogida de entradas gratuitas para las gradas se realizará a las 00:00 horas del Viernes Santo en la puerta del Teatro Romano, sustituyendo así el sistema anterior que se realizaba durante la mañana.

En cuanto a las entradas para las sillas situadas en la arena del anfiteatro, destinadas a las personas que acompañan al Cristo durante su procesión, estas se repartirán a las 23:30 horas en la Concatedral de Santa María la Mayor, antes del inicio del traslado.

Reparto de programas de mano

Además, la Junta de Cofradías ha establecido el calendario para la distribución de los programas de mano en formato papel, que permitirán a ciudadanos y visitantes seguir con detalle horarios y recorridos de todas las procesiones. Un programa de mano que puede descargarse, en formato PDF, en la web de la Junta de Cofradías www.semanasantademerida.es.

Los programas comenzarán a repartirse a partir del lunes 16 de marzo en las distintas hermandades y cofradías de la ciudad. Posteriormente, desde el lunes 23 de marzo también podrán recogerse en la puerta del Ayuntamiento de Mérida, en horario de mañana de 9 a 14 horas.

Asimismo, la Junta de Cofradías de Mérida habilitará su sede para la entrega de estos programas desde el martes 24 de marzo. El reparto se realizará de lunes a viernes en horario de 18 a 20:30 horas, mientras que los sábados y domingos se ampliará la atención de 12 a 14 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

Con estas modificaciones y mejoras organizativas, la Semana Santa de Mérida continúa reforzando su carácter singular, donde la fe, la tradición y el patrimonio histórico conviven en un escenario único. El paso de las cofradías por plazas, templos y monumentos romanos convierte cada estación de penitencia en una experiencia estética y espiritual que define la identidad de una celebración cada vez más reconocida dentro y fuera de la ciudad.

Las novedades previstas para 2026 buscan precisamente recuperar recorridos históricos, mejorar la organización de algunos actos y seguir poniendo en valor los entornos monumentales que hacen de la Semana Santa emeritense una de las más singulares del panorama nacional.