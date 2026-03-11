La Feria Taurina de Abril 2026 de Mérida contará con grandes figuras de la tauromaquia como Ferrera, El Fandi y Escribano

Ya conocemos el cartel de la Feria Taurina de Abril 2026, un evento que tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de abril y reunirá a destacadas figuras del toreo y a jóvenes promesas del escalafón.

De esta manera, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha mostrado su agradecimiento al empresario Jesús Pérez Mérida por “hacer el esfuerzo de generar un excelente cartel taurino en Mérida, en un momento difícil para el sector”, y ha subrayado que la fecha elegida es idónea para que los aficionados puedan recorrer la ciudad durante el inicio de la temporada taurina en España.

Asimismo, Rodríguez Osuna ha asegurado que “estamos trabajando para que este festejo taurino se llene de público”, por lo que el Ayuntamiento brindará todo el apoyo necesario para la promoción y éxito de este evento.

Durante su intervención, ha remarcado que el apoyo del Ayuntamiento no se limita a los festejos taurinos, sino que también abarca otras actividades culturales y de ocio en la plaza de toros.

En este sentido, ha subrayado el valor turístico de la ciudad, invitando a los visitantes a disfrutar de un fin de semana completo en Mérida en el que “tendrán la oportunidad de disfrutar de una de las ciudades más turísticas de España, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con 31 monumentos, oferta cultural y gastronomía”.

FIN DE SEMANA TAURINO

Por su parte, José Luis Pereda ha agradecido la cercanía y compromiso del Ayuntamiento con la vida cultural y taurina de Mérida, así como ha subrayado la relevancia de la Plaza de Toros asegurando que “queremos dar vida a la plaza, poner en valor este edificio histórico y consolidar la afición taurina en la ciudad, atrayendo cada vez a más público de toda la región”.

Sobre la celebración de la Feria de Abril, Pereda López ha señalado que esta edición atrae una mejor afluencia de público que la tradicional feria de septiembre, debido al inicio de la temporada taurina y a factores como el calor y las vacaciones. “El inicio de la temporada en abril genera ilusión y vida taurina en la ciudad, y los primeros días son clave para crear afición”, ha manifestado.

En cuanto a las corridas de este fin de semana taurino, que está organizado por la empresa Toros La Merced y patrocinado por Mercaguadiana Grupo, se celebrarán a partir de las 18:30 horas.

El sábado 25 de abril tendrá lugar la corrida de toros denominada “Banderilleros de Oro” con reses de la ganadería Manuel Blázquez, en la que harán el paseíllo Antonio Ferrera, David Fandila y Manuel Escribano, reconocidos matadores en este tercio de la lidia.

“Para crear afición, la gente tiene que divertirse en la plaza, disfrutar de los tercios y pasar una buena tarde de toros”. En esta ocasión, “toreros como Escribano y Fandi aportan emoción y alicientes que fomentan que los espectadores quieran volver a Mérida”, ha asegurado Pereda López.

La programación continuará el domingo 26 de abril con una novillada con picadores en la que se lidiarán novillos de la ganadería Couto de Fornilhos. En este festejo participarán los novilleros Tomás Bastos, Carlos Tirado y Julio Méndez, quienes afrontarán una cita importante dentro de su proyección profesional.

Respecto a esto último, el gestor de la plaza ha resaltado la importancia de apoyar a las nuevas promesas del toreo, especialmente a los jóvenes de Extremadura. “Si no ponemos a los toreros de la región en las plazas, ¿quién lo va a hacer? Queremos ilusionar a chavales jóvenes que sueñan con torear en Mérida y fomentar el futuro de la tauromaquia desde dentro”, ha sostenido.

ENTRADAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Con respecto al acceso del público, Pereda López ha incidido en que la feria mantiene precios accesibles, “entre 15 y 20 euros para que la gente se ilusione desde el cartel banderillero y pueda disfrutar de un evento tan importante en primavera”.

Además, ha anunciado actividades complementarias, como una capea a precios populares el próximo 28 de marzo, desde las 13:00 hasta las 23:00 horas, dirigida a jóvenes aficionados.

Las entradas para las corridas de toros estarán disponibles en venta online a partir del 12 de marzo en la web www.torospereda.com y en taquilla desde el 16 de marzo, fecha en la que también se podrán adquirir y renovar los abonos.