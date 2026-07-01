Alejandro Sánchez conquista el oro en la Supercopa Infantil de Tortosa tras una temporada brillante

El joven judoka Alejandro Sánchez ha culminado una temporada sobresaliente proclamándose campeón de la Supercopa Infantil de Tortosa, una de las competiciones más prestigiosas del calendario nacional de judo en categoría escolar. Un éxito que es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y sacrificio, tanto por parte del deportista como de su entorno familiar.

Alejandro y su padre, Antonio Sánchez, han pasado por los micrófonos de Onda Cero para compartir cómo han vivido un triunfo que supone el broche de oro a una campaña llena de éxitos.

Antonio reconoció que el momento en el que su hijo consiguió la medalla de oro fue "muy emocionante" después de todo el trabajo realizado durante la temporada. Además, el padre del campeón explicó que detrás de cada competición hay muchas horas de entrenamiento, desplazamientos, fines de semana fuera de casa y una gran implicación de toda la familia para que Alejandro pueda seguir creciendo como deportista.

También, destacó que el judo ha sido una escuela de valores para su hijo, ya que más allá de las medallas, este deporte le ha enseñado respeto, disciplina y la importancia de levantarse después de cada derrota.

Por su parte, Alejandro confesó que supuso una alegría inmensa el logro conseguido en Tortosa. El joven judoka recordó su recorrido en competición y la emoción que sintió cuando el árbitro dio por finalizado el último combate y pudo celebrar el título de campeón.

Durante la entrevista también hubo espacio para hablar de la gestión de las derrotas. Alejandro aseguró que cada combate perdido sirve como aprendizaje y que siempre intenta volver a entrenar con más ganas para seguir mejorando.

Además del judo, el joven deportista también practica balonmano playa, demostrando una gran versatilidad deportiva a pesar de su corta edad.

En el tramo final de la entrevista, padre e hijo coincidieron en destacar todo lo que el deporte les ha permitido aprender el uno del otro. Antonio expresó el enorme orgullo que siente por el trabajo y la actitud de Alejandro durante toda la temporada, mientras que el campeón quiso agradecer el apoyo constante de su familia, especialmente el esfuerzo que realiza su padre para acompañarle en cada entrenamiento y competición.

Con este oro en la Supercopa Infantil de Tortosa, Alejandro Sánchez pone el mejor cierre posible a una temporada de ensueño y confirma su proyección como una de las jóvenes promesas del judo.