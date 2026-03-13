Los operadores móviles han habilitado un servicio gratuito de asistencia técnica para solventar las incidencias de la TDT tras la llegada del 4G y 5G

El Ayuntamiento de Mérida informa que, tras la puesta en marcha de los servicios 4G y 5G en las bandas de frecuencia de 700 y 800 MHz, algunos domicilios podrían experimentar variaciones en la recepción de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT). Para garantizar que la ciudadanía pueda seguir disfrutando de la televisión sin inconvenientes, los operadores móviles han habilitado un servicio gratuito de asistencia técnica.

Cabe recordar que estas frecuencias, que anteriormente se utilizaban para la Televisión Digital Terrestre (TDT), mejoran significativamente la cobertura de las comunicaciones móviles, especialmente en interiores, amplían la extensión del servicio y ofrecen mayor velocidad de conexión a internet. Además, permiten el desarrollo de nuevos servicios digitales relacionados con vídeo y música bajo demanda, entre otros contenidos audiovisuales.

Los vecinos y vecinas que detecten problemas en la recepción de sus canales de televisión pueden solicitar la revisión de sus instalaciones. Un técnico cualificado se desplazará al domicilio para restablecer la señal sin coste alguno.

El servicio de atención a la ciudadanía se presta a través de la entidad encargada de la gestión de estas incidencias y se encuentra disponible en el teléfono gratuito 900 833 999. Asimismo, toda la información sobre este proceso puede consultarse en la página web www.llega700.es.

El Ayuntamiento de Mérida recomienda a la ciudadanía que, ante cualquier alteración en la señal de televisión coincidiendo con la activación de estas nuevas bandas, se ponga en contacto con los canales de atención habilitados.