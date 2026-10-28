Educación abre hasta el 5 de noviembre el plazo para las ayudas destinadas a la formación permanente del profesorado

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado una línea de ayudas destinada a sufragar los gastos de matrícula y adquisición de material didáctico del profesorado que participe en actividades de formación permanente de interés para el sistema educativo.

La convocatoria de 2026 cuenta con una dotación presupuestaria de 81.163 euros y tiene como objetivo favorecer el desarrollo profesional del personal docente. Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica, y el plazo de presentación concluirá el próximo 5 de noviembre.

Estas ayudas se regulan a través de un nuevo decreto, publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que actualiza la normativa vigente para incorporar novedades legislativas y procedimentales, así como nuevos aspectos adaptados a la realidad educativa actual, marcada por la transformación digital y la innovación tecnológica.

Del mismo modo, la nueva norma persigue que esta línea de ayudas tenga vocación de permanencia en el tiempo y sea un recurso educativo extra a lo largo de la carrera profesional de los docentes, según detalla la Junta en nota de prensa.

La convocatoria está dirigida al personal docente en activo de centros educativos, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Centros de Profesores y de Recursos, y servicios dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Las subvenciones cubrirán diferentes modalidades formativas y, en concreto, se concederán ayudas para la realización de estudios universitarios de grado y postgrado impartidos por universidades públicas o por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asimismo, se subvencionarán enseñanzas de régimen especial de idiomas, grado profesional de música y danza y estudios de Formación Profesional, impartidos en el sistema educativo público.

La convocatoria incluye además ayudas para financiar la asistencia a cursos, congresos, jornadas, talleres, encuentros o seminarios organizados por instituciones públicas, con una duración mínima de 10 horas.

La cuantía de las ayudas oscilará entre 800 y 300 euros en función de la modalidad y, en todo caso, estará determinada por el total de solicitudes seleccionadas y por la disponibilidad presupuestaria existente, concluye el Ejecutivo autonómico.