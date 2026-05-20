Dos detenidos más por su presunta relación con el asesinato del cantaor Matías de Paula

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a otras dos personas más por su presunta relación con la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula el pasado viernes en Villanueva de la Serena.

Dos nuevas detenciones que se suman a la que ya se produjo este pasado martes, en una zona próxima a la localidad pacense de Magacela y que se ha producido entre la tarde y la noche de este pasado martes en la provincia de Badajoz.

Cabe recordar que se ha decretado el secreto de actuaciones sobre este caso, por lo que la Policía Nacional apunta que no puede aportar más datos, pero mantendremos la actualización del suceso.