La Junta de Extremadura impulsa en Cáceres una cita internacional de baloncesto 3x3

Cáceres acogerá del 9 al 12 de julio dos competiciones internacionales de baloncesto 3x3, la FIBA 3x3 Women's Series Cáceres Stop 2026 y el FIBA 3x3 Challenger 2026. Los partidos tendrán lugar en la Plaza de Toros, que se convertirá durante cuatro días en un escenario deportivo de primer nivel. La cita reunirá a 32 equipos internacionales y situará a Extremadura en el mapa mundial de esta disciplina olímpica.

La competición, en la que colabora la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes junto con el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial, incluirá además una programación complementaria vinculada al baloncesto base, la inclusión y la experiencia de público, con actividades paralelas del 10 al 12 de julio. El evento conecta competición, ciudad, comunidad y espacio público, y refuerza la proyección de Cáceres como sede de grandes citas deportivas.

Desde la Junta de Extremadura, el apoyo a esta iniciativa responde a una estrategia clara: apostar por los eventos deportivos como motor de desarrollo económico, turístico y social para el territorio.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha subrayado que "Cáceres sabe acoger, organizar y proyectar eventos de primer nivel" y ha querido reconocer la labor del jugador extremeño José Manuel Calderón, que ha participado en la presentación junto a la jugadora cacereña Sheila Gómez.

"Que Cáceres acoja esta competición es una magnífica noticia para toda la región", ha añadido el consejero, quien ha destacado que "no solo hablamos de una prueba internacional de primer nivel, sino también de actividad para la ciudad, oportunidades para el turismo y el comercio y una manera de acercar el deporte a los jóvenes y a las familias".