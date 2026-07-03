Don Benito acoge del 4 al 12 de julio la celebración del X Torneo Internacional de Tenis Femenino WTA 'Ciudad de Don Benito'

El director general de Deportes, Santiago Amaro, ha participado en la presentación del X Torneo Internacional de Tenis Femenino WTA 'Ciudad de Don Benito', donde ha mostrado el respaldo de la Junta de Extremadura a esta cita deportiva, que se celebrará desde el día 4 al 12 de este mes de julio.

Esta competición, puntuable para el ranking mundial del circuito profesional WTA, está encuadrada en la categoría W35 de la Federación Internacional de Tenis, en ella participarán 80 jugadoras de los cinco continentes, entre ellas la cacereña Ruth Torres, y es un torneo internacional que continúa creciendo en el circuito profesional.

En este sentido se enmarca el apoyo institucional de la Administración regional, ha señalado Amaro, ya que es una iniciativa deportiva que por su repercusión contribuye a la proyección de Extremadura y a su desarrollo económico, por lo que se ha incrementado en un 20 % en los dos últimos años el patrocinio publicitario de este evento.

El director general de Deportes apuntó que, según estudios de la Universidad de Extremadura, la pasada edición del torneo generó un impacto económico de 185.000 euros, con un retorno de dos euros por cada euro invertido, lo que refleja su contribución a la dinamización de la economía local.

Asimismo, junto a Santiago Amaro, el organizador del campeonato, Alex Romero, también ha remarcado el nivel del torneo, así como sus peculiaridades, ya que se trata -ha asegurado - del único evento de estas características de índole internacional que se desarrolla en instalaciones municipales, concretamente en la Ciudad Deportiva de Don Benito.

En la presentación de este acto han participado asimismo el responsable de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez; y la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina.