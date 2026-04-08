FUTBOL SALA

Definidas las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala que se celebrará en Cáceres

Se disputará los días 23 y 24 de mayo en Cáceres

Redacción

Extremadura |

Definidas las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala que se celebrará en Cáceres
Definidas las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala que se celebrará en Cáceres | RFEXF

La Copa del Rey de fútbol sala ya conoce los emparejamientos de semifinales para la ‘Final Four’ que tendrá lugar en el Pabellón Multiusos de la Ciudad de Cáceres los días 23 y 24 de mayo. El sorteo, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado los siguientes duelos:

- Jimbee Cartagena Costa Cálida - Viña Albali Valdepeñas

- Barça - Jaén Paraíso Interior

Félix Hernández, deportivamente conocido como "Suko", jugador del MRB FS Móstoles de Segunda División y natural de Cáceres, ha ejercido como mano inocente. El jugador cacereño ensalzaba el torneo: "La Copa del Rey es una competición preciosa que todo el mundo desea jugar una vez en la vida".

En próximas fechas, la Real Federación Española de Fútbol aportará nueva información sobre los horarios de los partidos, así como sobre el proceso de venta de entradas.

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