DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

Finaliza la temporada regular en Primera RFEF con el Cacereño recibiendo al Talavera y el Mérida visitando al Osasuna B que se juegan la permanencia. En el ascenso a Primera, el Coria recibe el domingo al filial del Oviedo en la ida de la final. Moralo y Jaraiz tienen ventaja sobre Azuaga y Badajoz en las semifinales del ascenso a Segunda RFEF. El Mideba finaliza la temporada y en futbol sala el Grupo López Bolaños quiere seguir en el ascenso a Segunda además arranca la final de ascenso a Segunda B, Copa femenina y Copa del Rey en Cáceres

Redacción

Extremadura |

Balón de fútbol sobre césped
Balón de fútbol sobre césped | Freepik

FÚTBOL

Primera RFEF Masculina

Osasuna B-Mérida (sábado 23 de mayo, 18:30h)

Cacereño-Talavera (sábado 23 de mayo, 18:30h)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Ida)

Coria-Oviedo B (domingo 24 de mayo, 19h)

Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Vuelta)

Moralo-Azuaga (sábado 23 de mayo, 19h)

Badajoz-Jaraiz (domingo 24 de mayo, 18:30h)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Ida)

Hernan Cortes-Guadiana (domingo 24 de mayo, 12h)

Castuera-Sanvicenteño (domingo 24 de mayo, 12h)

Trujillo-Quintana (domingo 24 de mayo, 12:30h)

Olympic Peleño-La Estrella (domingo 24 de mayo, 19h)

FÚTBOL SALA

Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Ida)

Grupo López Bolaños-Leis Pontevedra (sábado 23 de mayo, 18h)

Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Ida)

Navalmoral-Rena (viernes 22 de mayo, 21h)

Fase de Ascenso a Tercera (Cuartos-Ida)

Villanueva del Fresno-Sierra del Aljibe (sábado 23 de mayo, 19h)

Cristo Serradilla-Madroñera (sábado 23 de mayo, 20h)

Don Bosco-Albroksa (domingo 24 de mayo, 12:30h)

Fase final Copa King Long Femenina (Semifinales)

La Garrovilla-Santa Marta (sábado 23 de mayo, 19:30h)

Villanueva del Fresno-Colegio San José (sábado 23 de mayo, 21h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Mideba Extremadura-Amiab Albacete (sábado 23 de mayo, 18:30h)
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