DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

Finaliza la temporada regular en Primera RFEF con el Cacereño recibiendo al Talavera y el Mérida visitando al Osasuna B que se juegan la permanencia. En el ascenso a Primera, el Coria recibe el domingo al filial del Oviedo en la ida de la final. Moralo y Jaraiz tienen ventaja sobre Azuaga y Badajoz en las semifinales del ascenso a Segunda RFEF. El Mideba finaliza la temporada y en futbol sala el Grupo López Bolaños quiere seguir en el ascenso a Segunda además arranca la final de ascenso a Segunda B, Copa femenina y Copa del Rey en Cáceres

Redacción