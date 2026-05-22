Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

FÚTBOL
Primera RFEF Masculina
Osasuna B-Mérida (sábado 23 de mayo, 18:30h)
Cacereño-Talavera (sábado 23 de mayo, 18:30h)
Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Ida)
Coria-Oviedo B (domingo 24 de mayo, 19h)
Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Vuelta)
Moralo-Azuaga (sábado 23 de mayo, 19h)
Badajoz-Jaraiz (domingo 24 de mayo, 18:30h)
Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Ida)
Hernan Cortes-Guadiana (domingo 24 de mayo, 12h)
Castuera-Sanvicenteño (domingo 24 de mayo, 12h)
Trujillo-Quintana (domingo 24 de mayo, 12:30h)
Olympic Peleño-La Estrella (domingo 24 de mayo, 19h)
FÚTBOL SALA
Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Ida)
Grupo López Bolaños-Leis Pontevedra (sábado 23 de mayo, 18h)
Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Ida)
Navalmoral-Rena (viernes 22 de mayo, 21h)
Fase de Ascenso a Tercera (Cuartos-Ida)
Villanueva del Fresno-Sierra del Aljibe (sábado 23 de mayo, 19h)
Cristo Serradilla-Madroñera (sábado 23 de mayo, 20h)
Don Bosco-Albroksa (domingo 24 de mayo, 12:30h)
Fase final Copa King Long Femenina (Semifinales)
La Garrovilla-Santa Marta (sábado 23 de mayo, 19:30h)
Villanueva del Fresno-Colegio San José (sábado 23 de mayo, 21h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas