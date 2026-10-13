DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana del Puente del Pilar para los equipos extremeños

En Primera Federación, el derby, que pudieron seguir en directo desde Onda Cero Extremadura, fue para el Extremadura que se imponía por 2 tantos a 4 en la Isla de Coria. Se traía los tres puntos el Mérida de su visita al Pontevedra tras vencer por 1 a 2, mientras el Cacereño empataba en casa a 1 frente a Unionistas de Salmanca. En Segunda federación: Triunfo del Badajoz 1 a 0 en el Vivero frente al Marbella y derrota del Don Benito en Lucena por 4 a 2.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Vallecano-Mérida (2-1)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano-Puebla de la Calzada (2-1)

San Roque-Fuente de Cantos (4-4)

Coria-Villafranca (4-2)

Extremadura-Cacereño (2-2)

Don Benito-Hispanolusa (1-2)

La Cruz Villanovense-Zafra (3-1)

Vedruna Cáceres-Moralo (2-2)

Flecha Negra-Badajoz (1-1)

Gévora-Ciudad de Plasencia (2-1)

Segunda RFEF Femenino

Cacereño Atlético-Córdoba (1-2)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Unionistas Salamanca (1-1)

Coria-Extremadura (2-4)

Pontevedra-Mérida (1-2)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Marbella (1-0)

Ciudad de Lucena-Don Benito (4-2)

Tercera RFEF Masculina

Santa Amalia-Villafranca (1-3)

Villanovense-Azuaga (2-0)

Puebla de la Calzada-Moralo (1-3)

Castuera-Pueblonuevo (5-0)

UP Plasencia-Quintana (0-0)

Zafra-Montijo (1-1)

Guadiana-Jerez (1-4)

Jaraíz-Cabeza del Buey (0-0)

Gévora-Llerenense (1-2)

Copa de Extremadura (Treintaidosavos)

Amanecer-Diocesano (2-3)

Talayuela-Moraleja (4-3)

Casar de Cáceres-Arroyo (7-6)

Valverdeño-Valdebótoa (1-1) Penaltis: 2-4

Alburquerque-Sanvicenteño (1-3)

San Serván-Valdelacalzada (2-0)

San Jorge-Villar del Rey (3-2)

Don Álvaro-Mérida Promesas (0-4)

Gimnástico Don Benito-Zarceño (2-0)

Trujillanos-Guareña (2-1)

Sport Villanovense-Talarrubias (5-0)

Hernán Cortés-Peleño (2-1)

Calamonte-La Garrovilla (2-2) Penaltis: 3-4

Ciudad de Plasencia-Aceituna (3-0)

Bienvenida-La Estrella (1-4)

Hernando de Soto-Santa Marta (6-3)

Fuente de Cantos-Aceuchal (4-1)

Gran Maestre-Solana (4-1)

Lobón-Talavera (2-3)

Trujillo-Cabezuela (Cabezuela retirado)

El Batán-Montehermoso (0-1)

Peña el Valle-Obandina (5-1)

Miajadas-Malpartida (1-2)

Campanario-Monterrubio (1-0)

Torreorgaz-Almoharín (3-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Torrejón-Grupo López Bolaños (7-4)

Rena-Bargas (2-4)

Tercera División (Grupo extremeño)

Burguillos del Cerro-Jerez (3-8)

Casar de Cáceres-Albroksa (1-5)

Cáceres Malpartida-Colegio San José (4-4)

Villanueva del Fresno-Talayuela (7-3)

Jarandilla-Almendralejo (5-3)

Salvatierra-Madroñera (1-2)

Granja-Navalmoral (0-1)

Arroyo-Torrecillas (7-3)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Valencia Basket-Al-Qázeres (77-81)

Liga Femenina 2

Hierros Díaz Extremadura-Cortegada (67-77)

Segunda FEB Masculina

IREN BCBadajoz-Jaén (89-85)

Cáceres Patrimonio-Algeciras (86-71)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Baloncesto Badajoz (114-95)

Coria-Bosco Mérida (81-46)

San Fernando-San Antonio Cáceres (87-74)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

CUV Alcorcón-Metlen Cáceres (3-0)

Voleibol Arroyo-Sanse (0-3)

Super Liga Masculina 2

San Roque-CVA Extremadura (1-3)

RUGBY

División de Honor B Masculina

CAR Cáceres-Alcobendas Rugby B (17-83)

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