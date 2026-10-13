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Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana del Puente del Pilar para los equipos extremeños

En Primera Federación, el derby, que pudieron seguir en directo desde Onda Cero Extremadura, fue para el Extremadura que se imponía por 2 tantos a 4 en la Isla de Coria. Se traía los tres puntos el Mérida de su visita al Pontevedra tras vencer por 1 a 2, mientras el Cacereño empataba en casa a 1 frente a Unionistas de Salmanca. En Segunda federación: Triunfo del Badajoz 1 a 0 en el Vivero frente al Marbella y derrota del Don Benito en Lucena por 4 a 2.

Redacción