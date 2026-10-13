Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana del Puente del Pilar para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Vallecano-Mérida (2-1)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano-Puebla de la Calzada (2-1)
San Roque-Fuente de Cantos (4-4)
Coria-Villafranca (4-2)
Extremadura-Cacereño (2-2)
Don Benito-Hispanolusa (1-2)
La Cruz Villanovense-Zafra (3-1)
Vedruna Cáceres-Moralo (2-2)
Flecha Negra-Badajoz (1-1)
Gévora-Ciudad de Plasencia (2-1)
Segunda RFEF Femenino
Cacereño Atlético-Córdoba (1-2)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Unionistas Salamanca (1-1)
Coria-Extremadura (2-4)
Pontevedra-Mérida (1-2)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Marbella (1-0)
Ciudad de Lucena-Don Benito (4-2)
Tercera RFEF Masculina
Santa Amalia-Villafranca (1-3)
Villanovense-Azuaga (2-0)
Puebla de la Calzada-Moralo (1-3)
Castuera-Pueblonuevo (5-0)
UP Plasencia-Quintana (0-0)
Zafra-Montijo (1-1)
Guadiana-Jerez (1-4)
Jaraíz-Cabeza del Buey (0-0)
Gévora-Llerenense (1-2)
Copa de Extremadura (Treintaidosavos)
Amanecer-Diocesano (2-3)
Talayuela-Moraleja (4-3)
Casar de Cáceres-Arroyo (7-6)
Valverdeño-Valdebótoa (1-1) Penaltis: 2-4
Alburquerque-Sanvicenteño (1-3)
San Serván-Valdelacalzada (2-0)
San Jorge-Villar del Rey (3-2)
Don Álvaro-Mérida Promesas (0-4)
Gimnástico Don Benito-Zarceño (2-0)
Trujillanos-Guareña (2-1)
Sport Villanovense-Talarrubias (5-0)
Hernán Cortés-Peleño (2-1)
Calamonte-La Garrovilla (2-2) Penaltis: 3-4
Ciudad de Plasencia-Aceituna (3-0)
Bienvenida-La Estrella (1-4)
Hernando de Soto-Santa Marta (6-3)
Fuente de Cantos-Aceuchal (4-1)
Gran Maestre-Solana (4-1)
Lobón-Talavera (2-3)
Trujillo-Cabezuela (Cabezuela retirado)
El Batán-Montehermoso (0-1)
Peña el Valle-Obandina (5-1)
Miajadas-Malpartida (1-2)
Campanario-Monterrubio (1-0)
Torreorgaz-Almoharín (3-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Torrejón-Grupo López Bolaños (7-4)
Rena-Bargas (2-4)
Tercera División (Grupo extremeño)
Burguillos del Cerro-Jerez (3-8)
Casar de Cáceres-Albroksa (1-5)
Cáceres Malpartida-Colegio San José (4-4)
Villanueva del Fresno-Talayuela (7-3)
Jarandilla-Almendralejo (5-3)
Salvatierra-Madroñera (1-2)
Granja-Navalmoral (0-1)
Arroyo-Torrecillas (7-3)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Valencia Basket-Al-Qázeres (77-81)
Liga Femenina 2
Hierros Díaz Extremadura-Cortegada (67-77)
Segunda FEB Masculina
IREN BCBadajoz-Jaén (89-85)
Cáceres Patrimonio-Algeciras (86-71)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Baloncesto Badajoz (114-95)
Coria-Bosco Mérida (81-46)
San Fernando-San Antonio Cáceres (87-74)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
CUV Alcorcón-Metlen Cáceres (3-0)
Voleibol Arroyo-Sanse (0-3)
Super Liga Masculina 2
San Roque-CVA Extremadura (1-3)
RUGBY
División de Honor B Masculina
CAR Cáceres-Alcobendas Rugby B (17-83)