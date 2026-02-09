Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Burgos (APLAZADO)
Real Madrid-Diocesano (APLAZADO)
La Cruz Villanovense-Atlético de Madrid (APLAZADO)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Badajoz B (APLAZADO)
Ciudad de Plasencia-Hispanolusa (APLAZADO)
Extremadura-Diocesano B (APLAZADO)
Vedruna Cáceres-Villafranca (APLAZADO)
Moralo-Zafra (APLAZADO)
Fuente de Cantos-San Roque (APLAZADO)
Cacereño-Mérida (APLAZADO)
Don Bosco-La Cruz Villanovense B (APLAZADO)
Flecha Negra-Santa Amalia (7-0)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Europa (2-0)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-Pozuelo de Alarcón (APLAZADO)
SportExtremadura-Málaga (APLAZADO)
Tercera RFEF Femenina
Mérida-SportExtremadura B (2-9)
Badajoz-Féminas Don Benito (1-5)
Cáceres Atlético B-Extremadura Femenino (2-3)
Zafra-Villanovense (0-6)
Primera RFEF Masculina
Osasuna B-Cacereño (2-2)
Mérida-Zamora (2-0)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Antoniano (APLAZADO)
Las Palmas Atlético-Coria (1-1)
Tercera RFEF Masculina
Montijo-Moralo (0-0)
Villanovense-Azuaga (0-1)
Badajoz-Villafranca (1-0)
Jerez-Puebla de la Calzada (APLAZADO)
Cabeza del Buey-Santa Amalia (3-0)
Jaraíz-Calamonte (1-2)
Montehermoso-Gévora (1-3)
Llerenense-Don Benito (1-0)
Pueblonuevo-Diocesano (APLAZADO)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Piornal (2-0)
Ciudad de Plasencia-Moralo B (0-0)
Trujillo-Torreorgaz (APLAZADO)
Malpartida-Cabezuela (2-0)
Talayuela-Amanecer (3-0)
Torrejoncillo-UP Plasencia (1-2)
Moraleja-Chinato (0-2)
Grupo 2
Lobón-Talavera (1-1)
Villar del Rey-Valdelacalzada (1-1)
Valverdeño-Valdebótoa (2-2)
Badajoz B-Barbaño (2-2)
Cheles-Hernando de Soto (-2)
San Jorge-Sanvicenteño (1-0)
La Garrovilla-Guadiana (1-0)
Grupo 3
Castuera-Campanario (0-0)
Almoharín-Miajadas (2-3)
Gimnástico Don Benito-Peleño (1-0)
Athletic Valle-Hernán Cortés (4-4)
Quintana-Zarceño (1-2)
Valdivia-Guareña (1-3)
Monterrubio-Talarrubias (3-1)
Grupo 4
Belenense-La Estrella (0-0)
Gran Maestre-San Serván (2-2)
Fuente de Cantos-Aceuchal (3-0)
Mérida Promesas-Solana (1-0)
Bienvenida-Zafra (0-0)
Usagre-Oliva (1-2)
Torremejía-Don Álvaro (2-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cañaveral-Nuevo Plasencia (0-2)
Valdefuentes-Aceituna (1-1)
Amanecer B-Casar de Cáceres (1-3)
Tiétar-Jerte (1-3)
Ciudad de Plasencia B-Las Hurdes (0-3)
Brocense-Navaconcejo (4-0)
Nuevo Cáceres-Hervás (5-0)
Grupo 2
Esparragosa-La Haba (0-0)
Madroñera-Herrera (APLAZADO)
Casas de Don Pedro-Ilipense Zalamea (0-2)
Valdehornillo-Puebla de Alcocer (5-0)
Madrigalejo-San Bartolomé (2-5)
Malpartida-Palazuelo (0-4)
Orellana-Fuenlabrada (APLAZADO)
Grupo 3
Olivenza UD-Villanueva del Fresno (5-2)
Don Bosco-Valencia de Alcántara (1-0)
Hispanolusa-Alburquerque (0-1)
Santa Quiteria-Puerta Palmas (3-1)
San Francisco de Olivenza-Obandina (1-7)
La Roca-La Albuera (1-1)
San Roque-Puebla de la Calzada B (5-2)
Grupo 4
Vadesa-Santa Marta (APLAZADO)
Monesterio-Fregenal (1-2)
Berlanga-Segureña (2-0)
Campillo-Fornacense (0-1)
Higuera-Juventud UVA (2-0)
Alange-Ribereña (2-5)
Jerez B-Trujillanos (1-3)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
El Gaitero Rodiles-Colegio San José (5-2)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Tres Cantos (6-3)
Vivocuenca-Jerez (6-3)
Tercera División
Torrecillas-Ciudad de Almendralejo (APLAZADO)
Castañar-Navalmoral (APLAZADO)
Casar de Cáceres-Arroyo (APLAZADO)
Talayuela-Colegio San José (APLAZADO)
Villagarcía-Badajoz Energía (APLAZADO)
Granja-Salvatierra (APLAZADO)
Rena-Jarandilla (APLAZADO)
Cáceres Universidad-Burguillos (APLAZADO)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Santa Cruz Tenerife-MIDEBA Extremadura (44-79)
Liga Femenina Challengue
Celta Femxa Zorka-Al-Qázeres Extremadura (66-50)
Liga Femenina 2
Femenino Alcorcón-Miralvalle (73-64)
Segunda FEB Masculina (Grupo Oeste)
Insolac Caja 87-Cáceres Patrimonio (88-92)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-CBA Spain (APLAZADO)
Vitaly La Mar Badajoz-Aljaraque (APLAZADO)
Sevilla Coria-Don Bosco Mérida (APLAZADO)
San Antonio Cáceres-Sagrado Corazón Cáceres (APLAZADO)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Voleibol Astillero (1-3)
Superliga 2 Masculina
Parla Vóley-Almendralejo Extremadura (0-3)