Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

La Borrasca aplazaba numerosos encuentros en la región. En Primera RFEF, victoria del Mérida y empate del cacereño. En Segunda, empate del Coria, en Tercera ganaba el Badajoz, perdían Don Benito, Villanovense y Jaraíz. En baloncesto ganaba Cáceres Patrimonio, perdían Al-Qázeres y Miralvalle.

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Burgos (APLAZADO)

Real Madrid-Diocesano (APLAZADO)

La Cruz Villanovense-Atlético de Madrid (APLAZADO)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Badajoz B (APLAZADO)

Ciudad de Plasencia-Hispanolusa (APLAZADO)

Extremadura-Diocesano B (APLAZADO)

Vedruna Cáceres-Villafranca (APLAZADO)

Moralo-Zafra (APLAZADO)

Fuente de Cantos-San Roque (APLAZADO)

Cacereño-Mérida (APLAZADO)

Don Bosco-La Cruz Villanovense B (APLAZADO)

Flecha Negra-Santa Amalia (7-0)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Europa (2-0)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-Pozuelo de Alarcón (APLAZADO)

SportExtremadura-Málaga (APLAZADO)

Tercera RFEF Femenina

Mérida-SportExtremadura B (2-9)

Badajoz-Féminas Don Benito (1-5)

Cáceres Atlético B-Extremadura Femenino (2-3)

Zafra-Villanovense (0-6)

Primera RFEF Masculina

Osasuna B-Cacereño (2-2)

Mérida-Zamora (2-0)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Antoniano (APLAZADO)

Las Palmas Atlético-Coria (1-1)

Tercera RFEF Masculina

Montijo-Moralo (0-0)

Villanovense-Azuaga (0-1)

Badajoz-Villafranca (1-0)

Jerez-Puebla de la Calzada (APLAZADO)

Cabeza del Buey-Santa Amalia (3-0)

Jaraíz-Calamonte (1-2)

Montehermoso-Gévora (1-3)

Llerenense-Don Benito (1-0)

Pueblonuevo-Diocesano (APLAZADO)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Piornal (2-0)

Ciudad de Plasencia-Moralo B (0-0)

Trujillo-Torreorgaz (APLAZADO)

Malpartida-Cabezuela (2-0)

Talayuela-Amanecer (3-0)

Torrejoncillo-UP Plasencia (1-2)

Moraleja-Chinato (0-2)

Grupo 2

Lobón-Talavera (1-1)

Villar del Rey-Valdelacalzada (1-1)

Valverdeño-Valdebótoa (2-2)

Badajoz B-Barbaño (2-2)

Cheles-Hernando de Soto (-2)

San Jorge-Sanvicenteño (1-0)

La Garrovilla-Guadiana (1-0)

Grupo 3

Castuera-Campanario (0-0)

Almoharín-Miajadas (2-3)

Gimnástico Don Benito-Peleño (1-0)

Athletic Valle-Hernán Cortés (4-4)

Quintana-Zarceño (1-2)

Valdivia-Guareña (1-3)

Monterrubio-Talarrubias (3-1)

Grupo 4

Belenense-La Estrella (0-0)

Gran Maestre-San Serván (2-2)

Fuente de Cantos-Aceuchal (3-0)

Mérida Promesas-Solana (1-0)

Bienvenida-Zafra (0-0)

Usagre-Oliva (1-2)

Torremejía-Don Álvaro (2-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Cañaveral-Nuevo Plasencia (0-2)

Valdefuentes-Aceituna (1-1)

Amanecer B-Casar de Cáceres (1-3)

Tiétar-Jerte (1-3)

Ciudad de Plasencia B-Las Hurdes (0-3)

Brocense-Navaconcejo (4-0)

Nuevo Cáceres-Hervás (5-0)

Grupo 2

Esparragosa-La Haba (0-0)

Madroñera-Herrera (APLAZADO)

Casas de Don Pedro-Ilipense Zalamea (0-2)

Valdehornillo-Puebla de Alcocer (5-0)

Madrigalejo-San Bartolomé (2-5)

Malpartida-Palazuelo (0-4)

Orellana-Fuenlabrada (APLAZADO)

Grupo 3

Olivenza UD-Villanueva del Fresno (5-2)

Don Bosco-Valencia de Alcántara (1-0)

Hispanolusa-Alburquerque (0-1)

Santa Quiteria-Puerta Palmas (3-1)

San Francisco de Olivenza-Obandina (1-7)

La Roca-La Albuera (1-1)

San Roque-Puebla de la Calzada B (5-2)

Grupo 4

Vadesa-Santa Marta (APLAZADO)

Monesterio-Fregenal (1-2)

Berlanga-Segureña (2-0)

Campillo-Fornacense (0-1)

Higuera-Juventud UVA (2-0)

Alange-Ribereña (2-5)

Jerez B-Trujillanos (1-3)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

El Gaitero Rodiles-Colegio San José (5-2)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Tres Cantos (6-3)

Vivocuenca-Jerez (6-3)

Tercera División

Torrecillas-Ciudad de Almendralejo (APLAZADO)

Castañar-Navalmoral (APLAZADO)

Casar de Cáceres-Arroyo (APLAZADO)

Talayuela-Colegio San José (APLAZADO)

Villagarcía-Badajoz Energía (APLAZADO)

Granja-Salvatierra (APLAZADO)

Rena-Jarandilla (APLAZADO)

Cáceres Universidad-Burguillos (APLAZADO)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Santa Cruz Tenerife-MIDEBA Extremadura (44-79)

Liga Femenina Challengue

Celta Femxa Zorka-Al-Qázeres Extremadura (66-50)

Liga Femenina 2

Femenino Alcorcón-Miralvalle (73-64)

Segunda FEB Masculina (Grupo Oeste)

Insolac Caja 87-Cáceres Patrimonio (88-92)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-CBA Spain (APLAZADO)

Vitaly La Mar Badajoz-Aljaraque (APLAZADO)

Sevilla Coria-Don Bosco Mérida (APLAZADO)

San Antonio Cáceres-Sagrado Corazón Cáceres (APLAZADO)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Voleibol Astillero (1-3)

Superliga 2 Masculina

Parla Vóley-Almendralejo Extremadura (0-3)

