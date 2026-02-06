DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Cacereño viaja a Tajonar, el Mérida recibe al Zamora. Extremadura juega en Almendralejo frente al Antoniano y el Coria se desplaza a Las Palmas. Y en Tercera: Llerenense-Don Benito, Villanovense-Azuaga, Jaraíz-Calamonte y Badajoz-Villafranca entre otros. En Baloncesto, Al-Qázeres salta a la cancha del Celta Zorka, Miralvalle lo hará en Alcorcón y el Cáceres en pista del Insolac Caja 87.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Burgos (sábado 7 de febrero, 16h)

Real Madrid-Diocesano (sábado 7 de febrero, 16h)

La Cruz Villanovense-Atlético de Madrid (domingo 8 de febrero, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Badajoz B (sábado 7 de febrero, 12h)

Ciudad de Plasencia-Hispanolusa (sábado 7 de febrero, 16h)

Extremadura-Diocesano B (sábado 7 de febrero, 16h)

Vedruna Cáceres-Villafranca (sábado 7 de febrero, 18h)

Moralo-Zafra (sábado 7 de febrero, 17h)

Fuente de Cantos-San Roque (sábado 7 de febrero, 16h)

Flecha Negra-Santa Amalia (domingo 8 de febrero, 11:30h)

Cacereño-Mérida (sábado 7 de febrero, 16h)

Don Bosco-La Cruz Villanovense B (sábado 7 de febrero, 16:30h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Europa (domingo 8 de febrero, 18h)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-Pozuelo de Alarcón (sábado 7 de febrero, 18h)

SportExtremadura-Málaga (domingo 8 de febrero, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Zafra-Villanovense (domingo 8 de febrero, 18:30h)

Mérida-SportExtremadura B (domingo 8 de febrero, 10h)

Badajoz-Féminas Don Benito (domingo 8 de febrero, 16h)

Cáceres Atlético B-Extremadura Femenino (domingo 8 de febrero, 16h)

Primera RFEF Masculina

Osasuna B-Cacereño (domingo 8 de febrero, 12h)

Mérida-Zamora (domingo 8 de febrero, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Antoniano (domingo 8 de febrero, 12h)

Las Palmas Atlético-Coria (domingo 8 de febrero, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Puebla de la Calzada (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Jaraíz-Calamonte (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Montehermoso-Gévora (domingo 8 de febrero, 16;30h)

Villanovense-Azuaga (domingo 8 de febrero, 12h)

Cabeza del Buey-Santa Amalia (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Llerenense-Don Benito (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Badajoz-Villafranca (domingo 8 de febrero, 12h)

Pueblonuevo-Diocesano (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Montijo-Moralo (domingo 8 de febrero, 11h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Trujillo-Torreorgaz (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Arroyo-Piornal (domingo 8 de febrero, 12h)

Malpartida-Cabezuela (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Moraleja-Chinato (domingo 8 de febrero, 17h)

Ciudad de Plasencia-Moralo B (domingo 8 de febrero, 12h)

Talayuela-Amanecer (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Torrejoncillo-UP Plasencia (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Grupo 2

Valverdeño-Valdebótoa (domingo 8 de febrero, 16h)

San Jorge-Sanvicenteño (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Lobón-Talavera (domingo 8 de febrero, 12:30h)

La Garrovilla-Guadiana (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Badajoz B-Barbaño (domingo 8 de febrero, 16h)

Villar del Rey-Valdelacalzada (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Cheles-Hernando de Soto (domingo 8 de febrero, 16:15h)

Grupo 3

Gimnástico Don Benito-Peleño (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Quintana-Zarceño (domingo 8 de febrero, 16:45h)

Athletic Valle-Hernán Cortés (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Castuera-Campanario (domingo 8 de febrero, 12h)

Monterrubio-Talarrubias (domingo 8 de febrero, 17:30h)

Almoharín-Miajadas (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Valdivia-Guareña (domingo 8 de febrero, 17h)

Grupo 4

Usagre-Oliva (domingo 8 de febrero, 17h)

Belenense-La Estrella (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Gran Maestre-San Serván (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Fuente de Cantos-Aceuchal (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Bienvenida-Zafra (domingo 8 de febrero, 12:45h)

Torremejía-Don Álvaro (domingo 8 de febrero, 17h)

Mérida Promesas-Solana (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Casar de Cáceres (domingo 8 de febrero, 16h)

Valdefuentes-Aceituna (domingo 8 de febrero, 13h)

Nuevo Cáceres-Hervás (domingo 8 de febrero, 16:15h)

Tiétar-Jerte (domingo 8 de febrero, 16h)

Ciudad de Plasencia B-Las Hurdes (domingo 8 de febrero, 16h)

Brocense-Navaconcejo (domingo 8 de febrero, 16h)

Cañaveral-Nuevo Plasencia (domingo 8 de febrero, 12h)

Grupo 2

Esparragosa-La Haba (domingo 8 de febrero, 12h)

Valdehornillo-Puebla de Alcocer (domingo 8 de febrero, 16h)

Madroñera-Herrera (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Casas de Don Pedro-Ilipense Zalamea (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Malpartida-Palazuelo (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Madrigalejo-San Bartolomé (domingo 8 de febrero, 16h)

Orellana-Fuenlabrada (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-Obandina (domingo 8 de febrero, 17h)

Olivenza UD-Villanueva del Fresno (domingo 8 de febrero, 12h)

San Roque-Puebla de la Calzada B (domingo 8 de febrero, 17:30h)

Don Bosco-Valencia de Alcántara (domingo 8 de febrero, 13h)

La Roca-La Albuera (domingo 8 de febrero, 17h)

Santa Quiteria-Puerta Palmas (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Hispanolusa-Alburquerque (domingo 8 de febrero, 13h)

Grupo 4

Alange-Ribereña (domingo 8 de febrero, 16:30h)

Monesterio-Fregenal (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Berlanga-Segureña (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Campillo-Fornacense (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Higuera-Juventud UVA (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Vadesa-Santa Marta (domingo 8 de febrero, 12h)

Jerez B-Trujillanos (domingo 8 de febrero, 16:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

El Gaitero Rodiles-Colegio San José (sábado 7 de febrero, 18:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Tres Cantos (sábado 7 de febrero, 17h)

Vivocuenca-Jerez (sábado 7 de febrero, 19h)

Tercera División

Torrecillas-Ciudad de Almendralejo (sábado 7 de febrero, 18:30h)

Castañar-Navalmoral (sábado 7 de febrero, 18:15h)

Cáceres Universidad-Burguillos (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Casar de Cáceres-Arroyo (sábado 7 de febrero, 18:45h)

Talayuela-Colegio San José (sábado 7 de febrero, 19h)

Villagarcía-Badajoz Energía (sábado 7 de febrero, 19h)

Granja-Salvatierra (sábado 7 de febrero, 19h)

Rena-Jarandilla (sábado 7 de febrero, 20h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Santa Cruz Tenerife-MIDEBA Extremadura (sábado 7 de febrero, 16h)

Liga Femenina Challengue

Celta Femxa Zorka-Al-Qázeres Extremadura (sábado 7 de febrero, 19h)

Liga Femenina 2

Femenino Alcorcón-Miralvalle (sábado 7 de febrero, 19:30h)

Segunda FEB Masculina (Grupo Oeste)

Insolac Caja 87-Cáceres Patrimonio (domingo 8 de febrero, 12:30h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-CBA Spain (sábado 7 de febrero, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-Aljaraque (sábado 7 de febrero, 19h)

Sevilla Coria-Don Bosco Mérida (sábado 7 de febrero, 19:30h)

San Antonio Cáceres-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 8 de febrero, 18h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Voleibol Astillero (sábado 7 de febrero, 18h)

Superliga 2 Masculina

Parla Vóley-Almendralejo Extremadura (domingo 8 de febrero, 13:30h)

