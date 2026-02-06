Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Burgos (sábado 7 de febrero, 16h)
Real Madrid-Diocesano (sábado 7 de febrero, 16h)
La Cruz Villanovense-Atlético de Madrid (domingo 8 de febrero, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Badajoz B (sábado 7 de febrero, 12h)
Ciudad de Plasencia-Hispanolusa (sábado 7 de febrero, 16h)
Extremadura-Diocesano B (sábado 7 de febrero, 16h)
Vedruna Cáceres-Villafranca (sábado 7 de febrero, 18h)
Moralo-Zafra (sábado 7 de febrero, 17h)
Fuente de Cantos-San Roque (sábado 7 de febrero, 16h)
Flecha Negra-Santa Amalia (domingo 8 de febrero, 11:30h)
Cacereño-Mérida (sábado 7 de febrero, 16h)
Don Bosco-La Cruz Villanovense B (sábado 7 de febrero, 16:30h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Europa (domingo 8 de febrero, 18h)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-Pozuelo de Alarcón (sábado 7 de febrero, 18h)
SportExtremadura-Málaga (domingo 8 de febrero, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Zafra-Villanovense (domingo 8 de febrero, 18:30h)
Mérida-SportExtremadura B (domingo 8 de febrero, 10h)
Badajoz-Féminas Don Benito (domingo 8 de febrero, 16h)
Cáceres Atlético B-Extremadura Femenino (domingo 8 de febrero, 16h)
Primera RFEF Masculina
Osasuna B-Cacereño (domingo 8 de febrero, 12h)
Mérida-Zamora (domingo 8 de febrero, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Antoniano (domingo 8 de febrero, 12h)
Las Palmas Atlético-Coria (domingo 8 de febrero, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Puebla de la Calzada (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Jaraíz-Calamonte (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Montehermoso-Gévora (domingo 8 de febrero, 16;30h)
Villanovense-Azuaga (domingo 8 de febrero, 12h)
Cabeza del Buey-Santa Amalia (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Llerenense-Don Benito (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Badajoz-Villafranca (domingo 8 de febrero, 12h)
Pueblonuevo-Diocesano (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Montijo-Moralo (domingo 8 de febrero, 11h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Trujillo-Torreorgaz (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Arroyo-Piornal (domingo 8 de febrero, 12h)
Malpartida-Cabezuela (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Moraleja-Chinato (domingo 8 de febrero, 17h)
Ciudad de Plasencia-Moralo B (domingo 8 de febrero, 12h)
Talayuela-Amanecer (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Torrejoncillo-UP Plasencia (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Grupo 2
Valverdeño-Valdebótoa (domingo 8 de febrero, 16h)
San Jorge-Sanvicenteño (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Lobón-Talavera (domingo 8 de febrero, 12:30h)
La Garrovilla-Guadiana (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Badajoz B-Barbaño (domingo 8 de febrero, 16h)
Villar del Rey-Valdelacalzada (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Cheles-Hernando de Soto (domingo 8 de febrero, 16:15h)
Grupo 3
Gimnástico Don Benito-Peleño (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Quintana-Zarceño (domingo 8 de febrero, 16:45h)
Athletic Valle-Hernán Cortés (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Castuera-Campanario (domingo 8 de febrero, 12h)
Monterrubio-Talarrubias (domingo 8 de febrero, 17:30h)
Almoharín-Miajadas (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Valdivia-Guareña (domingo 8 de febrero, 17h)
Grupo 4
Usagre-Oliva (domingo 8 de febrero, 17h)
Belenense-La Estrella (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Gran Maestre-San Serván (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Fuente de Cantos-Aceuchal (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Bienvenida-Zafra (domingo 8 de febrero, 12:45h)
Torremejía-Don Álvaro (domingo 8 de febrero, 17h)
Mérida Promesas-Solana (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Casar de Cáceres (domingo 8 de febrero, 16h)
Valdefuentes-Aceituna (domingo 8 de febrero, 13h)
Nuevo Cáceres-Hervás (domingo 8 de febrero, 16:15h)
Tiétar-Jerte (domingo 8 de febrero, 16h)
Ciudad de Plasencia B-Las Hurdes (domingo 8 de febrero, 16h)
Brocense-Navaconcejo (domingo 8 de febrero, 16h)
Cañaveral-Nuevo Plasencia (domingo 8 de febrero, 12h)
Grupo 2
Esparragosa-La Haba (domingo 8 de febrero, 12h)
Valdehornillo-Puebla de Alcocer (domingo 8 de febrero, 16h)
Madroñera-Herrera (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Casas de Don Pedro-Ilipense Zalamea (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Malpartida-Palazuelo (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Madrigalejo-San Bartolomé (domingo 8 de febrero, 16h)
Orellana-Fuenlabrada (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Grupo 3
San Francisco de Olivenza-Obandina (domingo 8 de febrero, 17h)
Olivenza UD-Villanueva del Fresno (domingo 8 de febrero, 12h)
San Roque-Puebla de la Calzada B (domingo 8 de febrero, 17:30h)
Don Bosco-Valencia de Alcántara (domingo 8 de febrero, 13h)
La Roca-La Albuera (domingo 8 de febrero, 17h)
Santa Quiteria-Puerta Palmas (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Hispanolusa-Alburquerque (domingo 8 de febrero, 13h)
Grupo 4
Alange-Ribereña (domingo 8 de febrero, 16:30h)
Monesterio-Fregenal (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Berlanga-Segureña (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Campillo-Fornacense (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Higuera-Juventud UVA (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Vadesa-Santa Marta (domingo 8 de febrero, 12h)
Jerez B-Trujillanos (domingo 8 de febrero, 16:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
El Gaitero Rodiles-Colegio San José (sábado 7 de febrero, 18:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Tres Cantos (sábado 7 de febrero, 17h)
Vivocuenca-Jerez (sábado 7 de febrero, 19h)
Tercera División
Torrecillas-Ciudad de Almendralejo (sábado 7 de febrero, 18:30h)
Castañar-Navalmoral (sábado 7 de febrero, 18:15h)
Cáceres Universidad-Burguillos (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Casar de Cáceres-Arroyo (sábado 7 de febrero, 18:45h)
Talayuela-Colegio San José (sábado 7 de febrero, 19h)
Villagarcía-Badajoz Energía (sábado 7 de febrero, 19h)
Granja-Salvatierra (sábado 7 de febrero, 19h)
Rena-Jarandilla (sábado 7 de febrero, 20h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Santa Cruz Tenerife-MIDEBA Extremadura (sábado 7 de febrero, 16h)
Liga Femenina Challengue
Celta Femxa Zorka-Al-Qázeres Extremadura (sábado 7 de febrero, 19h)
Liga Femenina 2
Femenino Alcorcón-Miralvalle (sábado 7 de febrero, 19:30h)
Segunda FEB Masculina (Grupo Oeste)
Insolac Caja 87-Cáceres Patrimonio (domingo 8 de febrero, 12:30h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-CBA Spain (sábado 7 de febrero, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-Aljaraque (sábado 7 de febrero, 19h)
Sevilla Coria-Don Bosco Mérida (sábado 7 de febrero, 19:30h)
San Antonio Cáceres-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 8 de febrero, 18h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Voleibol Astillero (sábado 7 de febrero, 18h)
Superliga 2 Masculina
Parla Vóley-Almendralejo Extremadura (domingo 8 de febrero, 13:30h)