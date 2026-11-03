Cuatro detenidos en Navalmoral de la Mata por distribuir cocaína utilizando un patinete para las entregas

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas al menudeo en Navalmoral de la Mata (Cáceres) tras la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por supuestos delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas, y pertenencia a grupo criminal.

La operación Telecoca26 es fruto de un año de investigación en la que asimismo se ha procedido al registro de tres inmuebles en los que se han intervenido 60 dosis de cocaína, 450 gramos de hachís, alrededor de 13.000 euros en efectivo y diversas joyas.

La droga se comercializaba, presuntamente, tanto desde una de las viviendas investigadas, que habría sido utilizada como punto de distribución, como mediante entregas directas a los consumidores, por parte de uno de los investigados, sirviéndose para ello de un patinete eléctrico con el que realizaba desplazamientos por diferentes puntos de la localidad, detalla la Guardia Civil en una nota de prensa.

Tras tener conocimiento del punto de venta de drogas, los investigadores recopilaron la información necesaria para reunir, de manera progresiva, distintos indicios y pruebas sobre la presunta actividad delictiva y la implicación de los investigados en los hechos investigados.

Durante los meses que ha durado la investigación, los agentes han ido reconstruyendo el funcionamiento de la actividad ilícita, identificando la participación de cada uno de los investigados y el papel que, presuntamente, desempeñaban dentro de la estructura delictiva.

La investigación permitió determinar que los cuatro integrantes mantenían funciones diferenciadas y coordinadas para facilitar la distribución de las sustancias estupefacientes y su posterior puesta a la venta.

Una vez recopilados los indicios necesarios para acreditar la presunta actividad delictiva y la participación de los investigados, el pasado viernes, 30 de octubre, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación en la que participaron numerosos efectivos de la Guardia Civil, procedentes de distintas Unidades y especialidades.

En total, se practicaron tres entradas y registros en inmuebles relacionados con la investigación, donde los agentes localizaron e intervinieron distintas cantidades de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otros efectos que podrían estar vinculados con la actividad investigada, en concreto 60 dosis de cocaína, 450 gramos de hachís, alrededor de 13.000 euros en efectivo y diversas joyas.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de las cuatro personas investigadas, dos hombres y dos mujeres, como presuntas responsables de delitos relacionados con el tráfico de drogas y la pertenencia a grupo criminal. Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Plaza n° 1, de Navalmoral de la Mata (Cáceres).