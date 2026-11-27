Hay pueblos en los que el nacimiento de un niño es mucho más que una alegría familiar. Es una noticia para todo el municipio. Es una nueva voz en sus calles, una cuna que vuelve a ocupar una habitación, una nueva matrícula para el colegio y una razón más para mirar al futuro con esperanza.

En una región como Extremadura, donde la despoblación y el envejecimiento suponen importantes desafíos, cada nacimiento tiene un valor especial. Porque detrás de cada niño hay una familia que apuesta por su tierra, un proyecto de vida que se desarrolla en el medio rural y una oportunidad para que nuestros municipios sigan teniendo vida.

Con esa convicción, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, que dirige Óscar Fernández Calle, trabaja para respaldar a las familias y favorecer que los municipios más pequeños sigan siendo lugares donde vivir, crecer y formar una familia.

Una de las medidas impulsadas en este ámbito son las ayudas de 500 euros por cada nacimiento, adopción o supuesto equivalente previsto en la convocatoria, destinadas a familias residentes en localidades y núcleos de población de menos de 3.000 habitantes que cumplan los requisitos establecidos.

Óscar Fernández Calle: “Cada niño que nace en Extremadura es una oportunidad para el futuro de nuestra tierra”.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, defiende la necesidad de acompañar a las familias que deciden tener hijos y desarrollar su proyecto de vida en los municipios rurales. Una apuesta que, en sus palabras, debe traducirse en medidas concretas y apoyo a quienes contribuyen a mantener vivos nuestros pueblos.

“No podemos resignarnos a que nuestros pueblos pierdan población y oportunidades. Necesitamos municipios con familias, con niños y con nuevas generaciones. Cada nacimiento es una buena noticia para Extremadura y tenemos que estar al lado de quienes apuestan por nuestro futuro”, señala Fernández Calle.

Para el vicepresidente, el reto demográfico exige actuaciones que tengan en cuenta la realidad de los municipios más pequeños. No basta con hablar de despoblación: es necesario apoyar a quienes viven en ellos, facilitar sus proyectos familiares y contribuir a que quedarse en un pueblo sea una opción de futuro.

500 euros para acompañar a las familias

La ayuda contempla un pago único de 500 euros por cada nacimiento, adopción o situación equivalente prevista en la convocatoria. Está dirigida a familias residentes en localidades de menos de 3.000 habitantes que cumplan las condiciones establecidas, entre ellas los requisitos de residencia efectiva y empadronamiento.

La medida pone el foco en los municipios más pequeños, donde cada nueva familia y cada nacimiento tienen un significado especial para la continuidad de la comunidad. También supone un respaldo económico para afrontar parte de los gastos que llegan con un nuevo miembro a casa.

Desde la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia se enmarca esta iniciativa en el compromiso de apoyar a las familias y contribuir a la cohesión territorial, prestando atención a las necesidades de quienes viven en el medio rural.