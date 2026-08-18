Vox reprueba 192.000 euros del Ayuntamiento de Badajoz destinados a proyectos de cooperación y desarrollo

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Marcelo Amarilla, ha reprobado los 192.000 euros que según indica el equipo de gobierno local del 'popular' Ignacio Gragera ha destinado a proyectos de cooperación al desarrollo en el extranjero.

Al mismo tiempo, ha defendido el modelo de Vox en el Gobierno extremeño, con el que según ha subrayado se ha "demostrado" que "se puede gobernar poniendo primero las necesidades de los extremeños".

Amarilla ha alertado de este "despilfarro" del gobierno de Ignacio Gragera, mientras la ciudad continúa teniendo "importantes necesidades" que, para la formación, deberían ser atendidas de manera "prioritaria".

Según Amarilla, Badajoz tiene "muchas necesidades pendientes de solucionar", como para que el PP "siga gastando el dinero de los pacenses no ya fuera de la ciudad, sino fuera de España". En este sentido, ha vuelto a destacar que "los impuestos aportados por los pacenses deben ir destinados a Badajoz".

Al mismo tiempo, ha contrapuesto la actuación del ayuntamiento con el "cambio de rumbo" impulsado por Vox desde su entrada en el Gobierno de la Junta de Extremadura.

La formación señala que su llegada al Ejecutivo regional ha permitido "eliminar" los cerca de 11 millones de euros que anteriormente se iban a cooperación internacional, para destinarlos a "mejorar la vida de los extremeños". Este "cambio de política" se ha traducido también --recuerda Vox en nota de prensa-- en la "supresión" de la actividad de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid).

"Esta es la diferencia entre que Vox esté en el Gobierno o no esté. En la Junta hemos cambiado las prioridades y hemos conseguido un ahorro de casi 11 millones; en Badajoz, Gragera sigue destinando el dinero de los pacenses a proyectos en el extranjero", ha señalado Marcelo Amarilla.

En este sentido, ha concluido con un mensaje dirigido al alcalde en el que le ha instado a seguir el ejemplo de la gestión impulsada por Vox en la Junta, puesto que "hay que saber establecer prioridades y gastar menos en los de fuera fuera y más en nuestra tierra y en nuestra gente".

Por su parte, sobre este mismo asunto del destino desde Badajoz de dinero a proyectos de cooperación al desarrollo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, además de presidente de Vox Cáceres, Óscar Fernández Calle, se ha sumado a la censura de partidas en dicha temática.

"Parece que el alcalde de Badajoz, el señor Gragera, antes de Ciudadanos y ahora del PP, tiene todas las necesidades de la ciudad cubiertas, hasta tal punto que está sacando fuera dinero de los impuestos de los pacenses. Enhorabuena!", ha señalado al respecto Fernández Calle en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press.