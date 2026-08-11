Un homenaje a María Jiménez y Miguel Poveda recorrerá sus trayectorias musicales en Badajoz

La Terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz celebrará el próximo sábado 22 de agosto el espectáculo musical 'Se acabó', un homenaje a las trayectorias de María Jiménez y Miguel Poveda, con una duración de 90 minutos, que propone "un recorrido por algunas de las canciones más conocidas de ambos artistas.

El espectáculo, que comenzará a las 22,00 horas, es un tributo interpretado por Manoli Díaz y Eligio Rodríguez, voces principales del espectáculo. El precio de las localidades es de 15 euros en butaca y 18 euros para palcos.

El espectáculo contempla 16 temas representativos de los repertorios de María Jiménez y Miguel Poveda, combinando "distintos registros musicales y acercando al público canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones".

Además, la propuesta incluye cambios de vestuario y una puesta en escena diseñada para acompañar el desarrollo del concierto, lo que aporta "ritmo y variedad a las diferentes interpretaciones".

Asimismo, 'Se acabó' está dirigido a todos los públicos y presta una atención especial al público de mayor edad, ofreciendo "una velada centrada en la música en directo y en el recuerdo de dos figuras de referencia de la canción española y el flamenco", según ha destacado el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

Por último, la propuesta recupera algunas de las canciones más conocidas de María Jiménez y Miguel Poveda en un concierto concebido para "el disfrute del público" y el recuerdo de dos artistas con "una amplia trayectoria en la música española".