La Fundación CB invita a observar el eclipse desde su terraza de 360 grados en Badajoz con la música de Pedro Monty

Fundación Caja Badajoz abrirá su terraza de 360 grados en la sede de Montesinos 22 para la observación del eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, con entrada libre hasta completar el aforo.
Asimismo, quienes contemplen el eclipse desde la sede ubicada en pleno casco antiguo de Badajoz lo podrán disfrutar acompañados de la música de Pedro Monty (piano).
La entrada será libre hasta completar el aforo. La organización recomienda a los asistentes que se protejan de los posibles efectos que pueda causar el eclipse, y asimismo advierte de que no se proporcionarán gafas homologadas.