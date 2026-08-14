El PSOE de Badajoz reclama "más atención" a los "problemas sin resolver" que acumula Villafranco del Guadiana

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado la "falta de atención continuada" que sufre la pedanía de Villafranco del Guadiana, motivo por el que reclama al gobierno municipal una gestión "más cercana y eficaz" de sus necesidades.

Para el PSOE, no se trata de una "deficiencia aislada", sino de problemas de distinta naturaleza que "se acumulan" y que tienen "un denominador común: retrasos, mantenimiento insuficiente y ausencia de planificación".

La concejala socialista Sara Durán considera que Villafranco necesita una presencia municipal "mucho más constante", y sostiene que las pedanías "no pueden funcionar a base de actuaciones puntuales cuando los problemas llevan ya meses o años encima de la mesa".

"Hace falta estar pendientes, mantener lo que se hace y anticiparse a las necesidades, porque cuando eso no ocurre el deterioro termina siendo visible", señala la concejala, que cita entre los ejemplos más evidentes el de los porches ubicados en pleno centro de la localidad.

Su reforma comenzó en 2024 y ha terminado dividida en dos fases. El proyecto de la primera actuación contemplaba la retirada de las cubiertas de fibrocemento con amianto y diferentes trabajos sobre cubiertas, estructura e instalaciones, con un presupuesto de 90.436,10 euros.

Dos años después, buena parte del conjunto continúa sin cubierta, con la estructura al descubierto, elementos sobresalientes y cableado visible, una situación que el PSOE considera que ofrece "una imagen de obra inacabada y supone un riesgo que debe resolverse cuanto antes".

El ayuntamiento ha sacado ahora a licitación una segunda fase por 80.940,31 euros, con un plazo previsto de ejecución de tres meses. El expediente fue publicado el pasado 28 de julio y el plazo para presentar ofertas permanece abierto hasta el 11 de agosto, explican los socialistas pacenses en una nota de prensa.

Para Durán, "resulta difícil entender que una actuación situada en uno de los lugares más visibles de Villafranco lleve dos años sin quedar definitivamente resuelta. Esperamos que esta segunda fase sirva para terminarla de una vez y no para seguir prolongando una situación que el pueblo lleva demasiado tiempo soportando".

La concejala socialista también llama la atención sobre el estado de determinadas zonas verdes y espacios públicos, donde actualmente existen superficies "completamente secas, vegetación deteriorada y zonas cuyo mantenimiento considera claramente insuficiente".

"No tiene sentido invertir dinero en mejorar espacios para después no garantizar su conservación. Mantener también es gestionar, y en Villafranco hay lugares donde se nota que ese seguimiento está faltando", afirma Durán.

A esta situación se añaden los "problemas de presión de agua" que, según trasladan residentes de Villafranco, afectan a distintas viviendas. El PSOE reclama que el Ayuntamiento determine las causas y aporte una solución estable a un servicio básico. "No podemos normalizar que haya familias que sigan teniendo dificultades con el abastecimiento de agua", señala la edil.

La denuncia socialista recoge también el estado de algunos caminos y otras deficiencias de mantenimiento observadas en la pedanía. Otro de los asuntos que preocupa al Grupo Socialista es la "falta de vivienda, especialmente por sus consecuencias para la población joven".

El PSOE sostiene que actualmente no existe planificación municipal para promover nuevas viviendas en Villafranco y reclama que la Inmobiliaria Municipal incorpore también las necesidades de los poblados a su política de vivienda.

"Si queremos que las pedanías tengan futuro, hay que permitir que la gente joven pueda quedarse a vivir en ellas. Sin vivienda es muy difícil fijar población y garantizar el relevo generacional", afirma Sara Durán.

Los socialistas incluyen asimismo entre las actuaciones pendientes la pista deportiva, donde se han producido molestias por el ruido y por la salida de balones del recinto. El ayuntamiento prevé una actuación de cerramiento, pero el PSOE pide que la solución tenga en cuenta también las "molestias" que vienen denunciándose y no se limite únicamente a impedir que los balones salgan de las instalaciones.