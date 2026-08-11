Anda Jaleo llega a Badajoz este jueves con música tradicional inspirada en Lorca

El cuarteto 'Anda Jaleo' actuará este jueves 13 en el Live Sound (Set) de Fundación Caja Badajoz, en la Terraza de Montesinos 22, donde ofrecerá "una experiencia contemporánea con raíces tradicionales" a través de canciones recuperadas desde "una nueva mirada", respetando siempre "la esencia de la popular obra del autor".

El concierto, que comenzará a las 21,00 horas, estará protagonizado por Lola Santiago, Laura Domínguez, Javier Delgado y Javier del Barco, integrantes del grupo nacido bajo la inspiración del poeta granadino Federico García Lorca (1898-1936).

Según ha destacado la Fundación CB, el festival pretende ofrecer "un formato íntimo y cercano" a través de "encuentros únicos para disfrutar de la mejor música y de una de las mejores panorámicas de la ciudad al atardecer", con tan solo 100 localidades y entrada libre hasta completar el aforo.