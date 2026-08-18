El tráfico en la calle de Santo Domingo reabre tras terminar las obras

La calle Santo Domingo de Badajoz ha reabierto al tráfico tras la finalización de las obras de renovación que comenzaron el pasado mes de mayo y que han incluido el cambio de las canalizaciones de la zona y la eliminación de los bordillos para la instalación de plataforma única.

En la plaza de Santo Domingo se ha actuado sobre más de 2.000 metros cuadrados, con los viales ejecutados en adoquín y las aceras con baldosa de granito, tras una inversión de 156.000 euros.

Además, se ha instalado mobiliario urbano, como bancos, papeleras y una fuente, y está prevista la plantación de árboles cuando las condiciones meteorológicas sean más adecuadas. La actuación también ha permitido modificar la glorieta, que se ha hecho circular y más acorde con la geometría de la plaza, indica el consistorio pacense en nota de prensa.

El concejal delegado de Vías y Obras, Carlos Urueña, ha señalado que Santo Domingo es la última calle en la que se ha actuado dentro de la obra de plataforma única del Casco Antiguo, con una inversión total de más de 1.400.000 euros.

Urueña ha explicado que dentro de este proyecto también se ha actuado en el entorno de la plaza de Santa Ana, en la calle San Pedro de Alcántara, Donoso Cortés, Porrina de Badajoz, Concepción Arenal y Padre Rafael.