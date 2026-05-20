La Policía Nacional realiza "varios registros" en diferentes zonas de Badajoz sin descartar detenidos

La Policía Nacional ha llevado a cabo en las últimas horas "varios registros" en varias zonas de la ciudad de Badajoz vinculados con la lucha contra la delincuencia y que podrían estar relacionados con la investigación en torno a los últimos sucesos registrados en la capital pacense y distintas ramificaciones delictivas.

Sobre dicha intervención, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha incidido en declaraciones a los medios que ya ha recordado en los últimos días la petición que realizó al jefe de la Guardia Civil y a la jefa superior de la Policía en la región de "intentar garantizar la seguridad en Badajoz" y que así lo están llevando a cabo.

En este sentido, este pasado martes ha habido "varios registros por la noche" y las actuaciones continúan, en relación a lo cual no descarta que se produzcan nuevas detenciones y apunta que, en este caso de Badajoz, se sigue trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad, ante lo que considera que este último está siendo "bueno" y tanto por parte de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y que siguen desarrollando su labor.

Al mismo tiempo e interpelado por la posible intervención de alguna unidad de fuera, ha matizado que se trata de una operación de la Policía Nacional y que "siempre se pide apoyo" pero que la habría realizado este cuerpo, a tenor de lo cual no ha podido aportar más datos y ha pedido que se entienda que tiene que reservarse "algunas de las actuaciones" al tratarse de una investigación sobre la que "quienes no deben saberlo son precisamente determinadas personas".

En este punto y preguntado por si esta operación estaría relacionada con dos grupos familiares enfrentados en Badajoz y con los distintos sucesos que han tenido lugar estos últimos días como el tiroteo en San Roque, ha replicado que "todo, absolutamente todo", al estar vinculado a la lucha contra la delincuencia con distintas ramificaciones.

Finalmente, Quintana ha explicado que no se descartan "nuevas detenciones de manera continua" y que hay un detenido "en medio de todas estas operaciones" que "todavía no había pasado a disposición judicial", pero que no ha sido en esta operación de esta pasada noche en San Roque y Las Moreras sino que "venía del día anterior", en unos trabajos que están en "curso", razón por la cual no puede aportar información "concreta".