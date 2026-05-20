La Oferta de Empleo Público 2026 del Ayuntamiento de Badajoz incluye 43 plazas de turno libre y 52 de promoción interna

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este miércoles, día 20, la Oferta de Empleo Público 2026 de la entidad general, sus organismos autónomos y el Consorcio Adelardo Covarsí, que incluye 43 plazas de turno libre y 52 de promoción interna.

Al respecto, el concejal delegado de Recursos Humanos, Eladio Buzo, ha recordado que, como marca la ley, una vez aprobados los presupuestos municipales, ratificados de forma definitiva la pasada semana, tienen que llevar a cabo dicha oferta, que define como el instrumento que tienen las administraciones públicas para la planificación del personal en cuanto a las vacantes que se producen en el año anterior por distintas causas, aunque la "gran mayoría" de ellas son jubilaciones.

Un trabajo que han llevado a cabo durante las semanas pasadas desde el Servicio de Recursos Humanos y que los ha negociado y trabajado con los sindicatos en mesa general de negociación, tras el que el alcalde, Ignacio Gragera, ha aprobado el viernes pasado esta Oferta de Empleo Pública publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, "garantizando así su publicidad y la transparencia de los datos que ya reflejan".

A partir de ahora, tienen que comenzar los procesos selectivos para cubrir dichas vacantes que se dividen en dos grupos entre el turno libre y la promoción interna de plazas que se cubrirán por trabajadores municipales para darles una "oportunidad de desarrollo y de crecimiento profesional", ha indicado, junto con que, como marca la legislación, tienen tres años para llevar a cabo todos los procesos selectivos que conlleven las coberturas de las publicadas en esta oferta.

A continuación, ha detallado que en el caso del turno libre se trata de 12 plazas de auxiliares administrativos, ocho plazas de administrativos, cuatro técnicos de administración general, cinco agentes de policía, dos operarios sepultureros, dos trabajadores sociales, un bombero, un encargado de Vías y Obras, un operario de Vías y Obras y otro operario.

También se incluye un técnico en prevención de riesgos laborales, un operador de comunicaciones, un técnico jurídico, dos enfermeros, dos trabajadores sociales y un profesor de pintura. En total, 43 plazas entre 35 para el ayuntamiento, tres para el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), tres para la Fundación Municipal de Deporte (FMD), una a la Institución Ferial (Ifeba) y una al Consorcio Adelardo Covarsí.

En relación a su clasificación por categorías, 24 de ellas van a la administración general, siete a seguridad como son los policías y los bomberos, cinco en oficios y servicios, cuatro en servicios sociales y salud, dos técnicos entre uno jurídico y otro especializado en prevención de riesgos laborales, y otro que irá dedicado a cultura, como es el profesor de pintura.

PROMOCIÓN INTERNA

En cuanto a las plazas dirigidas a trabajadores municipales para que promocionen a una categoría superior y tengan la oportunidad de mejorar su carrera profesional, son 52 y en relación a los que están en la "parte baja" de los grupos, AP, se pretende que promocionen a C2 con un total de 12 ordenanzas, 16 oficiales jardineros, nueve operarios básicos de instalaciones y cinco limpiadores guardarropa.

En otra parte de la tabla, C1, también se contempla un animador juvenil, un encargado de parque móvil, un encargado de limpieza viaria o un maestro de Vías y Obras; mientras que respecto a los C1 que podrían promocionar a A2, que es el segundo nivel, ha citado una plaza de subinspector de Policía Local, un técnico en gestión administrativa y un técnico en prevención de riesgos laborales.

En total la promoción interna contempla 37 plazas del ayuntamiento, 14 de la FMD y una del IMSS, según Eladio Buzo, que ha señalado que, a partir de ahora, les "toca" trabajar para llevar a cabo todos estos procesos selectivos con la "premisa" de tener unos servicios municipales "bien dotados para satisfacer todas las necesidades que nos pide la ciudadanía".