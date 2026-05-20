Los Premios Hostelería #PorElClima 2026 reconocen al establecimiento extremeño Picón por su compromiso ambiental

El establecimiento Picón, ubicado en Badajoz, ha sido galardonado con el premio regional de Extremadura en la III Edición de los Premios Hostelería #PorElClima en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hostelero. La entrega ha tenido lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid que ha contado con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático; y Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

El restaurante Picón se suma así a los premiados extremeños de las ediciones anteriores: el establecimiento Gladys y el restaurante La Ermita. Estos galardones, otorgados por Hostelería #PorElClima —iniciativa de ECODES, junto a Coca-Cola, y con el apoyo de Hostelería España— reconocen a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en el sector de la hostelería.

La elección del establecimiento Picón reconoce su firme compromiso con la sostenibilidad y la integración de medidas orientadas a la reducción de emisiones y al

uso eficiente de los recursos en Badajoz. Con 36 acciones climáticas ya puestas en marcha, el establecimiento ha avanzado especialmente en ámbitos clave como la eficiencia energética y la gestión responsable del agua. En colaboración con Hostelería #PorElClima, ha impulsado actuaciones como la sustitución de equipamiento por tecnología más eficiente —incluido un lavavajillas de bajo consumo— que permite reducir simultáneamente el consumo de agua y electricidad, lo que permite disminuir, así, las emisiones asociadas y optimizar los costes operativos. Este enfoque lo posiciona como un referente en la transición hacia una hostelería más sostenible en Extremadura.

“La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector”, afirma Esther Morillas, Vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Juan Ortiz, director general de ECODES, que actúa como secretaría técnica de la Comunidad #PorElClima, destaca que “estos galardones muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible plenamente alineadas con la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París, que en España se concretan a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Desde ECODES impulsamos esta transformación a través de Hostelería #PorElClima, movilizando a miles de establecimientos y convirtiendo la ambición climática en resultados concretos. Los premiados reflejan cómo la hostelería se está convirtiendo en un sector clave en la transición hacia una economía descarbonizada”.

Asimismo, José Almeida, presidente de Hostelería de España, subraya que “la hostelería es un sector clave en nuestra sociedad, y, como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición. La sostenibilidad social, económica y medioambiental marcan la hoja de ruta del sector. Proyectos como Hostelería #PorElClima y la importante labor de las asociaciones provinciales son vitales para hacer accesible la lucha contra la acción climática a un sector con una alta capilaridad, compuesto por más de 300.000 empresas”.

Junto a Picón, se han repartido otros 16 premios a nivel regional (uno por CC.AA.) a otros grupos y establecimientos en reconocimiento a su labor y compromiso por el cuidado del medioambiente y una gestión sostenible de sus negocios.

Además, en esta III edición, en sus cinco categorías nacionales, han sido reconocidos Five Guys, en la categoría de ‘Acción’; Grupo Alsea, en la de ‘Impulso’; y Grupo El Pòsit (Tarragona), en la de ‘Innovación’. Además, se ha reconocido al Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, en la categoría de ‘Alianzas’; y a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, en la de ‘Liderazgo’.

Más de 700 establecimientos y cerca de 20.000 acciones analizadas

Hostelería #PorElClima nació en 2017 con el objetivo de movilizar al sector de la hostelería en la acción climática y contribuir a su transformación para adaptarlo a las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada con las cuestiones medioambientales. Ofrece herramientas, información y pautas de actuación para que

bares, restaurantes y cafeterías puedan reducir sus emisiones, en línea con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París.

En la actualidad, la iniciativa reúne a cerca de 20.000 establecimientos adheridos, que han implementado más de 330.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones.

En concreto, el estudio de los establecimientos participantes en esta edición —más de 700 negocios, con cerca de 20.000 acciones analizadas— muestra que la gestión de residuos continúa siendo el área con mayor grado de implementación, impulsada tanto por cambios de hábitos como por el marco normativo. Estas acciones permiten optimizar recursos, reducir costes y avanzar hacia modelos de economía circular y descarbonización del sector.

Asimismo, el consumo responsable alcanza altos niveles de cumplimiento, con especial relevancia en la reducción del desperdicio alimentario y la apuesta por productos sostenibles. También se observa un avance significativo en movilidad sostenible, con medidas como la conducción eficiente o la promoción del transporte público.

Entre las acciones más extendidas destacan el reciclaje de vidrio y el uso de iluminación LED, mientras que otras como la reutilización de agua siguen siendo menos frecuentes, lo que señala áreas de mejora para el sector.

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Un aspecto relevante de Hostelería #PorElClima es su contribución al conocimiento del impacto ambiental del sector, a través del Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero, que permite analizar datos reales y facilitar la toma de decisiones tanto a los establecimientos como a las instituciones.