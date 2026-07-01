El PSOE pide al alcalde los informes que acreditan la saturación del Centro de Protección Animal de Badajoz

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha solicitado al alcalde, Ignacio Gragera, toda la documentación relacionada con la situación del Centro de Protección Animal (CPA), después de que el propio consistorio reconociera por decreto que las instalaciones no tienen capacidad suficiente para atender el número de animales que albergan.

El gobierno municipal aprobó en enero una modificación de 99.911,78 euros del contrato de dirección veterinaria y recogida de animales adjudicado a Athisa Medio Ambiente. El decreto justifica la medida en la necesidad de completar el alojamiento del CPA con otros núcleos zoológicos o instalaciones externas mientras disminuye la entrada de animales o aumenta la capacidad del centro.

La portavoz socialista, Silvia González, considera que ese decreto "confirma oficialmente" una situación que protectoras, casas de acogida y voluntarios "vienen advirtiendo desde hace tiempo". "El ayuntamiento reconoce que el centro no tiene capacidad suficiente, pero no explica cuántos animales ha derivado, dónde, cuánto tiempo permanecen fuera ni cuánto dinero público está costando esa solución", ha señalado.

Por eso, el PSOE pide el informe de necesidad e idoneidad de 2 de enero, el informe del Servicio de Estadística y Sanidad de 7 de enero, el expediente completo de modificación del contrato y el anexo formalizado con la empresa adjudicataria.

También reclama la relación de centros externos utilizados, el número y especie de animales trasladados, las fechas, el tiempo de estancia y el coste de alojamiento, traslado, atención veterinaria y otros servicios asociados.

Los socialistas solicitarán igualmente el expediente de contratación de emergencia para Protección Animal que figuraba en la Junta de Gobierno Local del 7 de abril y que fue retirado del orden del día a petición del alcalde.

Y es que, para el PSOE, es "llamativo" que el ayuntamiento justifique esta modificación por un aumento del abandono vinculado, entre otros factores, a la Ley de Protección y Bienestar Animal, cuando ya estaba vigente cuando se adjudicó el contrato a finales de 2024.

"Queremos saber por qué se presenta ahora como imprevisible una situación que debía haberse tenido en cuenta al diseñar el contrato", ha añadido González, junto con que también quieren saber "por qué, si el ayuntamiento reconoce que el CPA es insuficiente, la nueva perrera presupuestada en 2024 y repetida en 2025 sigue sin licitarse",.

De este modo, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado en nota de prensa transparencia, planificación y una solución "estable" para un servicio público "esencial".