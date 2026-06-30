La comarca de las Vegas del Guadiana activará este martes el aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este martes, 30 de junio, la alerta naranja por altas temperaturas en la comarca pacense de las Vegas del Guadiana, por temperaturas máximas de 40 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante esta previsión, el 112 de Extremadura activará la alerta naranja desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas de este martes, mientras que en el resto de la región activará la alerta amarilla por altas temperaturas.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantenga en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos refrigerados, y evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas.

Asimismo, se recomienda reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En las casas, el Centro 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y, en caso de urgencia, ponerse en contacto con el 112.

En todo el país, las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Extremadura y Canarias alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, el archipiélago canario también tendrá avisos por viento y olas.

En concreto, los avisos naranja por calor se localizarán en Badajoz y Gran Canaria y el resto estarán en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáen y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila; Toledo; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; y La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, habrá avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera y por olas en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

En este marco, AEMET ha señalado que el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca.

Además, en Canarias se prevé que haya intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos poco nubosos en el resto. De acuerdo con el pronóstico, son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el Cantábrico y en Galicia. Por otro lado, la calima en altura seguirá presente en el archipiélago canario.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha apuntado que las máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y puntos del litoral mediterráneo, donde bajarán o se mantendrán sin cambios. Por su parte, las mínimas también registrarán aumentos en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, y bajarán o se mantendrán sin cambios en el resto.

El pronóstico recoge noches tropicales en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. Asimismo, indica que los termómetros subirán en el interior de las islas canarias. De esta manera, se superarán los 34 a 36ºC en el interior de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, los 36 a 38ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste y los 38 a 40ºC en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Por lo demás, AEMET ha indicado que el viento será en general flojo, variable en el interior, del norte en el Cantábrico y en régimen de brisas en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz. El cierzo en el valle del Ebro, el levante en el Estrecho y la tramontana en el Ampurdán serán moderados y podrán venir acompañados de rachas muy fuertes a últimas horas del día. En Canarias, el alisio, moderado, también vendrá con rachas muy fuertes.