El PSOE de Badajoz lamenta que el Ayuntamiento pacense "suspenda" en transparencia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha mostrado su preocupación por los últimos datos de la plataforma Dyntra, que sitúan al consistorio de la capital pacense en el puesto 47 de las 50 capitales de provincia españolas.

Según esta evaluación, el ayuntamiento cumple únicamente 59 de los 184 indicadores analizados, lo que supone un 32,07 por ciento, mientras que 125 indicadores no alcanzan el nivel exigido. Para la concejala socialista Candi Arce, el dato "no admite maquillaje", y apunta a que "Badajoz vuelve a aparecer entre las capitales menos transparentes de España y eso debería avergonzar al equipo de gobierno del PP".

Los socialistas consideran que el problema no está solo en el ranquin, sino en que refleja "una falta de compromiso real con la transparencia municipal".

"Al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Badajoz la transparencia le importa nada. Si le importara, no se entendería esta involución a lo largo de los últimos años", ha señalado Arce, quien ha apuntado que "no es descuido, no es falta de tiempo, no es un fallo puntual: es desprecio por el derecho de la ciudadanía a saber", ha dicho.

Según señala, el informe de Dyntra detecta carencias en ámbitos "especialmente sensibles" como la información económico-financiera, la contratación pública, el seguimiento de obras, la planificación municipal, el patrimonio o la participación ciudadana, según indica el PSOE en una nota de prensa en la que ha detallado que, en materia económica, "apenas" se valida un 10 por ciento de los indicadores; en contratos, convenios y subvenciones "solo" se cumplen cinco de 22; y, en seguimiento de obras públicas "no se acredita ningún indicador".

Para Candi Arce, estos datos son "especialmente graves" porque afectan a "cuestiones básicas", tales como cómo se gasta el dinero público, cómo se contrata, qué obras se ejecutan, qué patrimonio tiene el ayuntamiento o qué mecanismos "reales" existen para que la ciudadanía participe y controle la acción municipal.

Al respecto, ha sostenido que el Ayuntamiento de Badajoz tiene "graves y repetidas carencias" en transparencia, algo que considera "estructural" y de ahí que el suspenso sea "merecido".

Además, los socialistas consideran que el resultado podría ser "incluso peor" ya que los enlaces revisados por el PSOE conducen a contenidos que no acreditan "correctamente" el indicador, ante lo que han citado como ejemplo el DAM 141, relativo a planes y programas municipales, cuyo enlace remite "sin más" al inicio de la web municipal; o el DAM 139, sobre preguntas de control de la oposición, que deriva al archivo audiovisual de los plenos.

También el DAM 148, relativo a la política de gestión documental y archivo del Ayuntamiento de Badajoz, en el que el enlace aportado conduce al Reglamento del Sistema de Archivos y Gestión de Documentos de la Diputación Provincial de Badajoz, un documento "ajeno" al consistorio.

El Grupo Socialista ha recordado a este respecto que, desde hace varias legislaturas, viene denunciando estas deficiencias, revisando indicadores, presentando propuestas y reclamando una mejora real del Portal de Transparencia.

En este sentido, ha expuesto que el ayuntamiento debe dejar de tratar la transparencia "como una obligación molesta y asumirla como una herramienta diaria de gestión"; lo que exige revisar cada indicador del Portal de Transparencia, fijar un calendario de actualización, o publicar información económica y contractual "clara".

Al mismo tiempo, implica ordenar los enlaces para que la ciudadanía no tenga que "rebuscar", dar seguimiento público a las obras municipales y activar "de verdad" los mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, Candi Arce ha subrayado que "no hace falta inventar nada" y que "hace falta voluntad política, método y respeto por el derecho de la ciudadanía a saber", a la par que ha defendido que la transparencia es una obligación democrática "permanente" y "este gobierno municipal del PP ni la cuida, ni la entiende, ni la respeta".