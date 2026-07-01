Amigos de Badajoz pide transparencia y la reanudación de los trabajos arqueológicos en la avenida de Huelva

La Asociación Amigos de Badajoz ha pedido transparencia y la reanudación de los trabajos arqueológicos que se desarrollan en la avenida de Huelva, donde han sido localizados numerosos enterramientos de rito islámico y otros restos de "indudable" interés histórico y patrimonial para la ciudad.

La junta directiva de la asociación ha mostrado su preocupación tras conocer, a través de los medios de comunicación, la paralización de estos trabajos, y ha detallado al respecto que, a su juicio, la relevancia de los hallazgos tanto por el elevado número de enterramientos documentados, como por la posible existencia de estructuras asociadas, obliga a extremar las medidas de protección, conservación e investigación del yacimiento, "garantizando en todo momento el cumplimiento de la legislación sobre patrimonio histórico y cultural de Extremadura".

Asimismo, ha considerado en nota de prensa que este yacimiento representa una "oportunidad excepcional" para ampliar el conocimiento de la historia de la ciudad y de su pasado islámico. Por ello, entiende que cualquier decisión relativa al desarrollo de la excavación "debe adoptarse con la máxima transparencia y sustentarse exclusivamente en criterios técnicos, científicos y de protección del patrimonio, al margen de cualquier otra consideración".

En este sentido, ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz y a la Dirección General de Patrimonio que garanticen la adecuada protección y conservación de todos los restos arqueológicos aparecidos durante las obras y que los trabajos se reanuden "cuanto antes", dotando a la intervención de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para completar la excavación.

Asimismo, reclama que se informe públicamente sobre el estado de la tramitación realizada ante la Dirección General de Patrimonio Cultural, así como de los informes técnicos y de los argumentos que han motivado la paralización de la excavación.

Por último, la asociación solicita ser informada de cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del yacimiento y reitera su disposición a colaborar en todas aquellas iniciativas que contribuyan a la investigación, conservación y puesta en valor de un enclave que considera de "extraordinaria importancia" para el conocimiento histórico medieval de Badajoz.

De igual modo, Amigos de Badajoz considera que, ante esta situación creada con el yacimiento, sería una "oportunidad" para que el Consorcio del Casco Antiguo "se anime a salir de ese larguísimo invierno de más de dos años en el que está sumido" y "exponga su opinión sobre esta cuestión".