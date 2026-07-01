La artista Alba Carmona y el guitarrista Jesús Guerrero actúan este miércoles en Badajoz dentro del Festival Badasom

La 17ª edición del Festival Badasom continúa su programación en Badajoz con el concierto de Alba Carmona y Jesús Guerrero, que tendrá lugar este miércoles, 1 de julio, en la terraza de verano del Teatro López de Ayala de la capital pacense.

Se trata de la segunda cita del certamen, consolidado como uno de los principales referentes del encuentro cultural entre España y Portugal. Comenzará a las 22,00 horas, y las entradas costarán 18 euros en palcos y 15 euros en el ticket general.

La propuesta artística que presentan, 'Ofrenda', supone un nuevo paso en la trayectoria de Alba Carmona tras el reconocimiento obtenido con su anterior trabajo Cantora.

En esta ocasión, la artista une su voz al guitarrista y productor Jesús Guerrero en un proyecto íntimo que va más allá del formato discográfico para convertirse en una experiencia musical de "profundo carácter emocional".

Así, 'Ofrenda' se construye como un acto de entrega y devoción a la música de tradición oral, al tiempo que incorpora una mirada contemporánea que reivindica la autenticidad y la belleza de lo esencial, explica en nota de prensa la organización.

La voz de Carmona, alejada del artificio y centrada en la hondura expresiva, encuentra en la guitarra de Guerrero un acompañamiento preciso y lleno de matices, dando lugar a un formato de dúo en el que ambos instrumentos comparten protagonismo.

El repertorio propone un recorrido por distintos paisajes sonoros que abarcan desde los aires del tango argentino hasta los cantes de ida y vuelta, pasando por la intensidad del pasodoble, el carácter flamenco de las nanas andaluzas y la vitalidad de la música popular.

Todas estas influencias aparecen filtradas por una sensibilidad actual, pero conectada con una raíz profunda y atemporal. Cada una de las canciones de 'Ofrenda' se presenta como un gesto de reconocimiento hacia la tradición y la memoria colectiva: a las voces que han mantenido vivo este legado, a las mujeres transmisoras de estos cantos y a la herencia cultural que define la identidad musical.

Un proyecto cuidado que invita al público a un viaje íntimo y personal a través de la emoción. Con esta cita, el Festival Badasom reafirma su apuesta por propuestas artísticas de calidad y por un "diálogo cultural vivo" entre territorios y tradiciones, en un entorno "emblemático" como la terraza de verano del López de Ayala de Badajoz.