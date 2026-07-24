El PP provincial de Badajoz completa su organigrama con los secretarios adscritos a Dirección y las vicesecretarías

El nuevo Comité de Dirección Provincial del PP de Badajoz, conformado tras la celebración este pasado fin de semana del XV Congreso Provincial, ha completado el organigrama directivo con la designación de los secretarios adscritos a las áreas de Dirección y las vicesecretarias provinciales.

Con este paso, el PP de la provincia de Badajoz consolida una estructura "fuerte, cohesionada y plenamente operativa, preparada para afrontar los retos venideros y liderar la alternativa política en la provincia con el municipalismo y el mundo rural como banderas".

En este sentido, este pasado miércoles se celebró una reunión en la sede del Partido Popular en Badajoz, que ha contado con la presencia del coordinador territorial del PP de Extremadura, Pedro Pablo González, y en la que el presidente provincial, Manuel Naharro, ha señalado que con estas incorporaciones se ha conformando un equipo de dirección "caracterizado por el compromiso, la experiencia y la presencia activa en toda la provincia".

"Un equipo de personas que dan al PP en nuestra provincia una estructura sólida y eficaz, preparada para dar respuesta a las demandas de los vecinos de cada comarca", ha destacado, junto con que la designación de los secretarios "consolida un proyecto político enfocado de manera decidida en el municipalismo como eje vertebrador para conseguir el gobierno de la Diputación de Badajoz en 2027".

Naharro ha abundado asimismo en que cuentan con un equipo que "conoce al detalle la realidad de nuestra provincia", que "pisa la calle" y que "entiende las necesidades reales de nuestros pueblos y ciudades". "Este partido se construye desde la base, desde la cercanía y el trabajo a pie de campo", ha añadido.

En este sentido, el reelegido presidente del PP en al provincia de Badajoz ha hecho hincapié en su intervención en que los pilares fundamentales que guiarán la acción de la nueva dirección provincial pasan por la defensa y desarrollo del entorno rural, "volcados en la lucha activa contra la despoblación, el impulso al sector primario y la mejora de infraestructuras y servicios públicos en los municipios más pequeños".

También, y siguiendo la hoja de ruta marcada por el anterior equipo directivo provincial, reforzar apoyo permanente a los grupos municipales, concejales y alcaldes de la provincia, "situándolos en el centro de la acción política", con una vocación de presencia continua en todas las comarcas para trasladar las inquietudes de los ciudadanos a propuestas y soluciones concretas.

El PP de la provincia de Badajoz ha señalado en nota de prensa que, con esta estructura, renueva su compromiso con el futuro de la provincia, conformando un equipo "cohesionado, preparado y con una clara vocación de servicio público para liderar el progreso y el desarrollo de todo el territorio pacense".