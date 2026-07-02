Los Premios Transfronterizos de Creación Joven JABA celebran 20 años con un aumento de los galardones de adultos

Los Premios Transfronterizo de Creaciones Jóvenes JABA celebran en esta edición sus 20 años con novedades entre las que destaca el aumento de las cuantías para los adultos de 800 a 1.000 euros para reconocer el esfuerzo, la calidad y el talento que se encuentra cada año entre los participantes.

Otras mejoras pasan por el adelanto de la propia presentación para dar tiempo al desarrollo de las ideas y a la experimentación, preparación y elaboración de obras durante el verano, y el avance en la simplificación de las inscripciones para que el proceso sea más ágil y accesible para los jóvenes creadores.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz organiza este certamen bajo el lema 'Veinte años de creatividad sin fronteras', dirigido a jóvenes de Extremadura y Alentejo de entre 13 y 35 años bien sean naturales o residentes en ambos territorios y distribuidos en dos categorías, junior y adulto, con siete especialidades o disciplinas entre audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotoperiodismo y pintura.

En concreto, en esta edición se otorgarán ocho premios de 1.000 euros para participantes de 18 a 35 años, incluido uno especial del jurado, y cinco junior de 400 euros para jóvenes de 13 a 17 años. El plazo de inscripción y envío de obras permanecerá abierto del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2026 y la inscripción deberá realizarse a través de la web de la Concejalía de Juventud.

Las bases mantienen su esencia respecto a años anteriores y cada participante podrá presentar hasta dos obras por especialidad, siempre que sean originales y no hayan sido premiadas con anterioridad, ha señalado la concejala de Juventud, Mariema Seck, que ha felicitado que se trata de una edición "muy especial" al ser la 20º de estos premios que apuestan por el talento joven, la creatividad y la cultura como herramienta de crecimiento personal y unión entre territorios.

Veinte años después, ha destacado, se han consolidado como uno de los certámenes referentes de creación joven más importantes de Extremadura y Portugal, "siempre mirando a la cooperación" entre ambos países dada la apuesta "firme" del Ayuntamiento de Badajoz por los jóvenes, ante los que el equipo de gobierno tiene una forma "muy clara" de entender las políticas en esta materia y cree que hay que ofrecer oportunidades, confiar en el talento de la juventud y crear espacios donde puedan expresarse, crear y dar a conocer su trabajo.

De este modo, "eso es precisamente lo que representan los Premios JABA" que además de un concurso, son una oportunidad y un escaparate para los jóvenes artistas, así como una apuesta "decidida" por la cultura como motor de desarrollo y de futuro.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor su carácter transfronterizo y que, durante 20 años, se ha ido uniendo el talento joven de Extremadura, pero también del Alentejo portugués, "construyendo un proyecto común donde el arte sirve para acercar personas, compartir miradas y fortalecer los lazos que siempre han existido en nuestros territorios".

Tras agradecer la labor del jurado de profesionales encargado de valorar las obras, la concejala de Juventud ha puesto el acento en que el Certamen JABA no termina cuando se entregan los premios, dado que las distintos trabajos participan en una exposición que permite llegar a nuevos públicos con la implicación también de los centros educativos que les acompañan cada año en las inauguraciones de estas muestras, como recientemente en Évora con alumnos del Instituto Reino Aftasí de Badajoz.

El cartel de este año del certamen es la obra 'Rompiendo el molde' de Clara Díez Fernández, una autora de 23 años y natural de Sagrajas, que fue la ganadora del premio de Diseño Gráfico de la anterior edición, con lo que este año se convierte en la imagen oficial del certamen, realizada mediante una ilustración digital y en la que se puede ver a la estatua de Francisco Zurbarán, cuyo cuerpo simula las ventanas de la Giralda de Badajoz.

Finalmente, invita a todos los jóvenes artistas a participar. "Detrás de cada obra siempre tenéis una historia que contar, si pintáis, si hacéis fotografías, si diseñáis, si creáis, los Premios JABA os están esperando y desde el Ayuntamiento de Badajoz vamos a seguir apostando por la juventud, por la cultura y por el talento", ha concluido, porque creen que invertir en los jóvenes es hacerlo por el presente, pero también en el futuro de la ciudad y 20 años después tienen la "misma ilusión" de seguir ofreciendo oportunidades al talento joven.