Minuto de silencio ante la Delegación del Gobierno en Badajoz en memoria de las últimas víctimas de violencia de género

Una treintena de personas han guardado este viernes, 24 de julio, un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz, que también se ha celebrado frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, en memoria de las cinco mujeres víctimas de violencia de género durante este mes de julio en España.

Entre los asistentes se encontraba la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés, quien ha señalado en declaraciones posteriores a los medios que han acudido a este acto para expresar la "repulsa" ante las últimas cinco asesinadas que ha habido en España durante el mes de julio, además de lamentar los cuatro menores que se han quedado huérfanos de madre por violencia machista.

Desde que se tienen registros desde 2003 un total de 1.372 mujeres han sido asesinadas por violencia de género; y en lo que va de año son 31 las asesinadas por violencia machista por sus parejas o sus parejas y "por el hecho de ser mujeres" y de que "siguen existiendo señores que consideran que tienen derecho a maltratar y, en el límite máximo, asesinar a quienes fueron sus parejas y exparejas".

En este sentido y a tenor de estas cifras registradas en plena época estival, ha indicado que, según los datos de víctimas, "siempre coincide" que hay más en el periodo vacacional, ante lo que ha agregado que aumenta la convivencia y con ello la incidencia de estos hechos, como también hay más, también más llamadas al 016, ha ejemplificado, cuando hay eventos deportivos como indican las estadísticas.

"En general lo que es clave son las vacaciones, también que haga mucho calor", ha hecho hincapié, porque "la gente se pone mal de la cabeza", aunque "para el victimario cualquier excusa es buena".

Del mismo modo, ha mostrado su "condena absoluta" y ha invitado a tener "claro" que "es una lacra que nos afecta a todos". "No le pasa a una señora desconocida que no conocemos, que nos puede afectar a cualquier familia, a cualquier persona, a cualquier mujer que conozcáis", ha alertado.

Desde las instituciones, ha continuado, "no se dice que todos los hombres son maltratadores, porque no es cierto afortunadamente", de ahí que llamen a esos varones que no lo son "a posicionarse claramente en contra de la violencia y a apoyar a las víctimas en sus entornos".

Y es que, como ha remarcado, "no puede ser que haya una asesinada y que su entorno más cercano diga que 'ya se sabía que eso iba a pasar'. Pues si ya se sabía que eso iba a pasar, en algo estamos fallando como personas y como sociedad de no apoyar a esa persona", ante lo que ha destacado la importancia de apoyarse en el entorno y que también las instituciones tienen que respaldarlas de manera que "se evite en la medida de lo posible estos asesinatos, 31 asesinatos en un año".

Por último y preguntada por avances en la adhesión del Ayuntamiento de Badajoz al sistema VioGén, la subdelegada del Gobierno ha especificado que "sigue pendiente" de que el consistorio decida incluirse y ha tildado de "muy triste" que la ciudad más grande de Extremadura no participe en esa colaboración entre las distintas administraciones contra la violencia.