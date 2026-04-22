Llega a Badajoz The Burger Cup 2026, con las mejores hamburguesas de España

The Burger Cup abre sus puertas este miércoles a partir de las 19:00 horas en el recinto del mercadillo de los martes para ofrecer una oportunidad gastronómica única, la posibilidad de probar las mejores hamburguesas de España. Se trata de un campeonato gastronómico itinerante que recorre distintas ciudades de España reuniendo a hamburgueserías de todo el país en un mismo espacio para competir por la mejor hamburguesa, con un formato en el que el público prueba y vota sus propuestas favoritas. En los cinco días que dura el evento, el público de Badajoz tendrá la oportunidad de convertirse en jurado de estas delicias gastronómicas, donde la variedad y la calidad se combina con un ambiente de diversión ideado para toda la familia.

Tras cosechar éxitos a su paso por diferentes ciudades de España, en su parada en Badajoz The Burguer Cup mantiene su formato de experiencia de ocio que aúna la propuesta gastronómica conmúsica en directo, DJs, sorteos y un ambiente pensado para todos los públicos, incluyendo zonas familiares y espacios adaptados para mascotas. Junto a ello, la cita incluye cocina en vivo para los más pequeños para el sábado a las 12:30 horas, donde el público infantil tendrá la oportunidad de preparar su propia hamburguesa, una actividad que requiere de inscripción previa mediante un mensaje directo en la red social de Instagram de The Burguer Cup.

De esta forma, por la ciudad de Badajoz pasará a partir de este miércoles las hamburgueserías de Blitz Burger, Dame Gosso, Hype, Burger Lab, Naches, Smokie Madriz, Madu Burgers, Capitano Burger, Vulcano Grill, Smashganic y AxoqueBueno, que junto con la oferta de postres virales a cargo de El Sr. de las Donas, permiten durante cinco días disfrutar de la gastronomía más vanguardista y del ocio que proporciona este evento único.

Los horarios para disfrutar de esta cita gastronómica serán el miércoles y jueves de 19.00 horas de la tarde hasta las 00.00 horas de la noche, y de viernes a domingo de 12.00 horas a 01.00 horas.