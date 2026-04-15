Apamex reclama a la Junta un ascensor en el Museo Arqueológico de Badajoz que complete las actuaciones en accesibilidad

La Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex) ha reclamado a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte que instale un ascensor en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz que complemente las actuaciones implementadas en materia de accesibilidad universal, tras verificar que se trata de una competencia de la administración autonómica.

Apamex ha cursado un escrito a la Consejería de Cultura, tomando como referencia la normativa que aborda el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

En el decreto se establece que los edificios y espacios públicos urbanizados en los que se sitúen las instalaciones, dependencias, oficinas, recintos y demás espacios físicos en los que se provea de bienes o se presten servicios al público, deberán reunir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecidas en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.

La asociación recuerda que la Consejería de Cultura se consideró "urgente" completar la "tan necesaria accesibilidad" del Museo Arqueológico Provincial, tomando como referencia el asesoramiento que prestó Apamex desde la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) en 2024, para la mejora de las condiciones de accesibilidad del mismo.

Este asesoramiento fue solicitado a Apamex por la Junta de Extremadura, evidenciando el interés de la Consejería de Cultura en abordar este asunto, concretamente desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, y se concretó por parte de la Junta de Extremadura en la eliminación del peldaño de la entrada, la dotación de cabinas de aseos accesibles, así como la ubicación de un futuro ascensor.

Esta última infraestructura es la única actuación pendiente en estos momentos, cuya ubicación elegida por OTAEX está consensuada con los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, y garantizaría la accesibilidad entre otras salas, a la Sala de Protohistoria donde se hayan expuesto los Rostros del Turuñuelo.